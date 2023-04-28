最被低估的充電樁股：康舒

◎賴建承CSIA

隨著電動車的普及，加上環保法規趨於嚴格，將更加速電動車的滲透率，美國環保署4/12提案將提高聯邦汽車排廢標準，將使電動車滲透率從2027年的36%大幅提高至2030年的60%，此舉可望進一步加速電動車趨勢，充電基礎設施擴充商機將不可小覷。而美國政府將投入75億美元興建電動車充電基礎設施，目標2030年完成50萬套公用電動車供電設備。此外，中國新能源車新車銷售滲透率上看30%，對充電樁需求也持續提升，預估2022~2025年充電樁規模年複合成長率上看56.5%。至於歐洲新能源車滲透率約20%，2022~2025年充電樁規模年複合成長率上看103%。研判在歐美中對充電樁需求大幅提升下，加上台灣也積極佈建，有助相關廠商業績大幅攀升。包括中興電、華城、士電、台達電、飛宏、信邦、健和興、康舒等展望樂觀。

飛宏本益比50倍V.S康舒本益比15倍

飛宏(2457)的轉機性，使得股價自40元不到，飆漲到79.8元，不過今年飛宏EPS法人平均估1.5元左右，本益比高達50幾倍，但同業切入充電樁的康舒(6282)，法人平均預估EPS2.8元，本益比僅15倍，顯示有被低估之嫌。康舒本業動能來自車電、燃料電池、NB及伺服器等，第二季起單季營收年增幅將保持正向成長。此外，今年預計併入ABB Power，除了營收貢獻外，也能降低消費性電子產品的營收占比。2023年營收可望有雙位數成長，其中企業用電源約成長15%、消費性電源低到中個位數成長、汽車電子則有望成長2~3倍。其中汽車電子成長幅度最大，康舒在充電樁市場耕耘已久，包含 AC-DC、DC-DC、戶外型的充電基礎設施，目前已出貨給美系及日系客戶充電樁內的逆變器、轉換器產品，更看好充電樁快速充電市場，開發出40分鐘內可完成80%充電的「快充模式」，有機會搭上這一波充電樁商機。近期遭受法外資調節，不過投信卻是默默吃貨佈局，且MACD在零軸以上，股價也守穩於月線之上，只要月線不失守，研判多頭格局可望再起，可逢低布局。