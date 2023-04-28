Q1業績大好的封測股要大漲了？

◎黃清照CSIA

台股高點攻到15973，之後在高檔盤旋，在台積電公布Q2財測不如預期，引動部分權值股下殺，連帶把優質股也帶動下來，但我認為(A)優質股如國巨、立隆、立敦、光頡、台星科、矽格、頎邦、華泰、智原、茂達、矽創、胡連、貿聯、健合興、乙盛、帝寶、東陽、堤維西、世德、騰輝、南電、欣興、金像電、奇鋐、光寶科、健鼎、瑞儀、華通、群光、臻鼎、聯電…跌到15420~15320大部分都會落底開始上漲，但高估股如(B)千附精密、漢翔、隆德、長榮航太、亞力、士電、駐龍、雷虎、寶一、精剛、建基、華孚、飛宏、華城、高力、晶睿…等，這一些超漲作頭，但不會全部死，每天可能會拉1~2檔強勢股掩護出貨，也就是我告知的拉東出西之後再拉西出東，彼此交叉掩護多次，之後就會出掉，那也就是(B)及部分權值股，有可能會下殺到15220~15100才會出現較強勁的反彈，而這些只是反彈，反彈到某一程度還會破底，但不影響(A)在15400~15300落底開始走自己的上漲道路。因美發生區域銀行金融風暴，影響全球股市，德、道瓊、納達、日、南韓、台股分別從3/7(歐美3/6)的高點15706、33572、11827、28734、2475、15879，分別下跌到最低點的14458、31429、10982、26632、2346、15186，到今天(歐美4/24)已分別收15863、33875、12037、28620、2489、15370，各位注意只有台股低於3/7高點，其他都突破3/7、3/6的高點(日股相距不大)，且台灣的本益比只有11倍、殖利率4.58%為全球最好，所以(A)我認為15400~15300是絕佳好買點。

Q1業績優於預期的台星科開始大漲

台星科去年EPS 6.73元，Q1~Q4 EPS分別為1.67、2.3、1.82、0.94，但公告Q1 EPS 1.32，明顯優於去年Q4的0.94，主因去年Q4有業外損失5900萬，Q1營收8.578億較去年Q4的8.9億、季減3.6 %，而如中光電Q1毛利、營利16.027、0.64億較Q4 22.03、3.68億、季減26.15、季減82%，但台星科的Q1毛利、營利2.506、1.916億，分別較Q4的2.74、2.23億、小減9.5、14.1%，大幅優於預期，且因沒有匯兌損失及有業外獲利約0.3億，稅後淨利達1.7967億，EPS達1.32、股價只有52.5，但中光電Q1 EPS 0.65(主要業外貢獻)，且高達73.5，且台星科被公認為頂級合作夥伴，有台積電、聯電、格羅芳德、NVIDIA、AMD等客戶，台積電第二季雖下滑，但NVIDIA、AMD可部分填補上來，經Q2的微減到微增，Q3~Q4又進入大成長，今年EPS可達5.5~5.8，為低估優質股，圖中的技術面KD已處低檔，於53.8~51.5大膽布局。