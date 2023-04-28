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繼軍工、資安後 政策作多碳權股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

◎陳子榕 CSIA/CFTA

從俄羅斯去年 2 月入侵烏克蘭，交戰雙方頻頻使用無人機偵察敵情或直接攻擊敵方目標，烏克蘭國防部長甚至將無人機評為現代戰爭的未來。台灣國防部近期則表示，考慮俄烏戰爭啟示及北京方面的威脅，台灣將加速軍用無人機研發。帶動了雷虎(8033)的股價的走勢，從2022年10月股價在20元附近，一路飆升至近期高85.2元，其中更多次被主關機關列為處置股票，但分盤交易並未澆熄雷虎的漲勢，短短半年時間漲幅高達326%。其他相關軍工股也在今年國防預算增加和美國有軍事合作利多之下，表現亮眼。

今年跟著政府政策做股票，可說是穩穩賺!繼軍工股之後，蔡總統宣布施行資安法與個資法修正，此外，金管會更要求上市櫃公司設立資安長和成立至少兩名資安專責人員的資安專責單位。帶動了台股資安相關類股強漲，智聯服務(6751)、宏碁資訊(6811)、虎門科技(6791)等股價強攻一波。

總統蔡英文4月19日宣布證交所、國發基金與環保署合作，研議成立「碳交易平台」，此平台建立有助與國際合作，達成減碳的目標。目前東京、倫敦、新加坡等國均有碳權交易所，未來國內成立碳權交易所後，將讓減碳用一個新的、金融方式促進彼此活絡跟加速國際合作。碳權交易題材發威帶動相關個股直奔漲停板，其中華紙(1905)和農林(2913)更是逆勢漲停。再推3檔個可注意個股:華紙、台泥、技嘉

台泥(1101) 3月合併營收117.4億元，年增17.6%、月增59.4%。台泥積極朝新能源布局，目前已整合創能(綠色能源)、輸能(三元鋰電池)、儲能及供能(綠電轉供)新能源價值鏈。集團去年在全球儲能裝置量達394MW，內部擬定今年增至1,198MW、明年上看2,358MW(突破2GW)，目標三年成長近5倍。在綠能當道的今日，台泥潛力十足。

技嘉(2376)董事會決議，每股配發現金股利6.2元，配發率達62％。2023年3月合併營收97.34億元 年增2.36%。NVIDIA及超微將陸續有中階以下主流顯卡新品推出，可望於下半年傳統旺季帶動電競升級／換機需求回歸，估技嘉2023年營收有機會重回成長正軌。

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