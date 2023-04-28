快訊

涉詐領助理費、資策會案 高虹安結束6小時庭訊不發一語

恐嚇將在阿里山「隨機殺人」 警方查出又是同一人所為

希臘論壇馬英九：台灣非烏克蘭、也不希望成為香港第二

本益比最低的網通雙雄

聯合新聞網／ 萬寶週刊

撰文/張文赫

台股進入四月底後明顯操作難度增加，漲多的公司陸續要被財報驗證，特別是五月開始財報要陸續公布，醜媳婦陸續要見公婆，所以之前漲多的公司，如果脫離基本面太多，往往都會面臨回檔，所以要挑選的公司最好有財報當靠山會更為穩健，如果又有新的題材那將更有機會。

合勤控單季獲利突出

台灣的軍工類股雖不少，但不管是航太或是國機國艦國造概念股，往往給人的印象就是雷聲大雨點小，本益比高的嚇死人。但是合勤控(3704)卻完全沒有這樣的問題。翻開公司去年的獲利3.87元表現十分優異，最特別的是近幾年來，合勤控的獲利是從107年的-1.38到108年的0.25元到109年的1.91元到110年的2.49到去年的3.87元，可說是年年都有高成長，即使今年大家都擔心庫存問題，但第一季還是交出1.17元的單季獲利，以公司下半年度通常都還有標案的獲利會入帳，今年的獲利四元以上應該是可以預期的到，本益比不到十倍，當然是高成長低本益比的超級績優股。子公司兆勤近期在歐洲獲獎連連，不但連續三年榮獲義大利年度通路大獎，最近更獲頒2022「最佳銷售通路計畫大獎」。公司深耕歐洲市場，也成為獲利成長的主因之一。

此外為什麼公司也被認為是軍工概念股呢?目前已經正式接到訂單，出貨產品主要為資安與雷達等相關設備，去年雖然並不多，但今年有望大幅成長，明年的國防能見度更高，由於國防產品的毛利率優於一般的產品，因此在比重拉高後，獲利更能高速成長，堪稱是本益比最低的軍工股。

前鼎光通訊本益比最低

有線通訊的產品光通訊也是大家看好的，但光通訊有一樣的問題就是夢很大但本益比很高，動輒20到30倍的本益比，更有多家不賺錢的公司股價就不低了，所以相對比較下來，前鼎光(4908)絕對是光通訊的績優生，不但年年獲利高額配息，負債比更是低到只有9%，絕對是不景氣中最安全的標的。去年獲利3.34元，以現在的股價計算本益比十倍都不到，今年獲利雖然沒有匯兌的幫助，但也預期維持在高水準，在最難操作的第二季，這兩檔低本益比的公司，有機會可以異軍突起值得注意。

延伸閱讀

精剛第1季EPS 0.33元創12年同期新高

航警X光機採購傳弊 業者、安檢隊長獲輕判緩刑

【重磅快評】台海兵凶有商機 蔡政府熱炒軍工股備戰

黃重諺稱美軍火商訪台帶軍工股漲 藍委：勿引發誤解

相關新聞

指數修正！ 留意個股 「碳權」是下一個主流題材？

萬六未過，台股開始測試季線支撐，不過本週開始進入美國科技股財報公佈密集時刻! 且新台幣開始出現轉貶疑慮，且觀察權值股表現，晶圓代工的台積電(2330)來到500元整數關卡攻防戰

最被低估的充電樁股：康舒

隨著電動車的普及，加上環保法規趨於嚴格，將更加速電動車的滲透率，美國環保署4/12提案將提高聯邦汽車排廢標準，將使電動車滲透率從2027年的36%大幅提高至2030年的60%

Q1業績大好的封測股要大漲了？

台股高點攻到15973，之後在高檔盤旋，在台積電公布Q2財測不如預期，引動部分權值股下殺，連帶把優質股也帶動下來

繼軍工、資安後 政策作多碳權股

從俄羅斯去年 2 月入侵烏克蘭，交戰雙方頻頻使用無人機偵察敵情或直接攻擊敵方目標，烏克蘭國防部長甚至將無人機評為現代戰爭的未來。台灣國防部近期則表示，考慮俄烏戰爭啟示及北京方面的威脅

本益比最低的網通雙雄

台股進入四月底後明顯操作難度增加，漲多的公司陸續要被財報驗證，特別是五月開始財報要陸續公布，醜媳婦陸續要見公婆，所以之前漲多的公司，如果脫離基本面太多，往往都會面臨回檔

人工智慧商機大爆發！有哪些投資機會？

今年來受惠ChatGPT題材推動，「生成式AI」變成市場最火熱的話題，黃仁勳在3月的GTC大會表示：「AI的iPhone時刻到來」，並宣布推出L4/ L40/ H100 NVL/ Grace Hopper 4款平台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦