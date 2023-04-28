本益比最低的網通雙雄

撰文/張文赫

台股進入四月底後明顯操作難度增加，漲多的公司陸續要被財報驗證，特別是五月開始財報要陸續公布，醜媳婦陸續要見公婆，所以之前漲多的公司，如果脫離基本面太多，往往都會面臨回檔，所以要挑選的公司最好有財報當靠山會更為穩健，如果又有新的題材那將更有機會。

合勤控單季獲利突出

台灣的軍工類股雖不少，但不管是航太或是國機國艦國造概念股，往往給人的印象就是雷聲大雨點小，本益比高的嚇死人。但是合勤控(3704)卻完全沒有這樣的問題。翻開公司去年的獲利3.87元表現十分優異，最特別的是近幾年來，合勤控的獲利是從107年的-1.38到108年的0.25元到109年的1.91元到110年的2.49到去年的3.87元，可說是年年都有高成長，即使今年大家都擔心庫存問題，但第一季還是交出1.17元的單季獲利，以公司下半年度通常都還有標案的獲利會入帳，今年的獲利四元以上應該是可以預期的到，本益比不到十倍，當然是高成長低本益比的超級績優股。子公司兆勤近期在歐洲獲獎連連，不但連續三年榮獲義大利年度通路大獎，最近更獲頒2022「最佳銷售通路計畫大獎」。公司深耕歐洲市場，也成為獲利成長的主因之一。

此外為什麼公司也被認為是軍工概念股呢?目前已經正式接到訂單，出貨產品主要為資安與雷達等相關設備，去年雖然並不多，但今年有望大幅成長，明年的國防能見度更高，由於國防產品的毛利率優於一般的產品，因此在比重拉高後，獲利更能高速成長，堪稱是本益比最低的軍工股。

前鼎光通訊本益比最低

有線通訊的產品光通訊也是大家看好的，但光通訊有一樣的問題就是夢很大但本益比很高，動輒20到30倍的本益比，更有多家不賺錢的公司股價就不低了，所以相對比較下來，前鼎光(4908)絕對是光通訊的績優生，不但年年獲利高額配息，負債比更是低到只有9%，絕對是不景氣中最安全的標的。去年獲利3.34元，以現在的股價計算本益比十倍都不到，今年獲利雖然沒有匯兌的幫助，但也預期維持在高水準，在最難操作的第二季，這兩檔低本益比的公司，有機會可以異軍突起值得注意。