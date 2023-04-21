軍工大漲後 電動車接棒

【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

適非常遠，因此就要留意短中期是否出現重大利空使國際股市轉弱的訊號，這也是目前我們偏多操作要觀察的方向。

三月操作重點軍工題材過後，四月份主流族群要往哪個方向瞄準呢？當然四月份在國際大環境及指數波動上是有變數的，因此在操作上可以找尋個別產業成長力道比較強的標的，那麼電動車相關供應鏈就有機會，特斯拉銷售量持續放量，及歐美紛紛將去燃油車化訂出完整的時間表，以歐美來說，在2030~2035年之前都希望將停產燃油車或提升電動車到達重要的里程碑，那麼，毫無疑問在這之前，電動車滲透率將會大幅提高，相關供應鏈就具有波段操作的契機!

接下來，四月行情並不看淡，軍工股熱潮過後，預估電動車概念股整齊向上挺進！四月天，整理完成向上股，電動車，業績面及技術面都呈現穩健偏多的優質股為其一，第二檔，注意殖利率高及本益比相當低的波段可注意標的，第三檔為解封及陸客來台受惠標的股，都可以在錢冠州老師的Line來詢問索取唷! 四月的台股操作，就可以區分為二個面向，其一就指數來說，我認為比較大的可能性還是在區間震盪，美國升息到終點，這表示聯準會不會再有更多的激進政策，這點有利於股市，但是升息到終點，同時觀察近期的經濟數據則顯示未來在經濟面有衰退的疑慮，這使得包含科技股及半導體相關指數或標的，就容易出現整理或回檔的走勢，因此，我認為包含台灣權值股如台積電等，大約這段時間也就易跌難漲，當然加權指數就有機會走橫向盤整或者就是震盪修正的局面，所以，指數相關股或過去一段時間已經漲多的標的，就會是得要避開的方向! 那麼接下來四月份行情哪個族群或類股最有表現機會呢? 軍工概念股及電動車相關! 就可以相當注意了。

電動車&軍工續強 但指數為震盪走勢

四月接續第二季，剛好是電子類股的淡季，像是台積電(2330)及鴻海(2317)等權值股就以修正居多，而加權指數目前在盤整區間，預估也不容有太多突破的走勢，整體行情預估還是以震盪整理的走勢居多，台股從去年11月以來經歷波段向上的走勢過後，現階段逼近萬六關卡，行情波動也勢必劇烈!加權指數來看，多空關卡位置為12629低點以來的上升趨勢線及季線附近，沒有整正式跌破之前我們大致上仍就以多方來看待目前的波段走勢，但是，假設趨勢線後續遭到跌破，那也要留意回檔走勢的可能。

四月主流股觀察，軍工概念股仍為不可忽視的重點，蔡總統出訪而兩岸情勢緊張，台灣軍工題材就夯，包含國艦國造的龍德造船(6753)，股價在上市後僅回檔一小段就直線拉升，顯然這個族群的熱絡程度就延續，而國機國造概念的漢翔(2634)，股價衝高拉回後又繼續走出盤堅往上的局面，無人機概念股雷虎(8033)，在分盤交易後股價維持盤堅穩健的局面，顯示後續成長力道仍讓人期待，觀察上仍可以多方思考來看待相關族群! 而軍工概念的重點指標即為雷虎(8033)，經過三月的橫盤震盪，我認為四月份準備再度發動的機率也不低，因為包含無人機及無人潛艦都是目前台灣軍工需求的重點，就股價來說長期偏多，震盪拉回都可以留意波段進場點的浮現