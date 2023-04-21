樺漢超越Honeywell+ 打造低碳永續馬稠後智慧園區

【撰文/陳澤樂】

工業電腦大廠樺漢（6414)子公司樺康智雲與台數科(6464)日前受英威康科技和夆典科技(3052)邀參加嘉義馬稠後智慧園區之開工啟動典禮，此次樺漢集團攜手樺康智雲，以樺漢ESaaS (Ennoconn Solution as a Service)導入馬稠後智慧園區，打造成生態與經濟發展共存的智慧園區，帶動地方產業升級；其ESaaS 平台服務項目包括AI與ESG四大系統，包括智慧連動環境偵測、GIS地理資訊系統、ERP營運管理資訊系統與管理中心智慧整合平台。

樺漢董事長朱復銓表示，樺漢集團的軟硬整合、雲網結合與智慧連動技術，在 ESG 節能減耗、淨零碳排的業務上，樺漢將水平及垂直整合集團所有子公司與合作夥伴之資源，協助政府與企業一條龍智慧整合方案，以數位科技帶動能源與環境永續。

馬稠後智慧園區將會提供廠商一個以智慧製造應用為主軸的示範場域，規劃結合AI、大數據分析、智慧連動系統等落實數位轉型與綠色轉型，讓園區廠商透過新型態綠色智慧生產園區，如智慧交通、智慧永續、智慧安全與智慧治理等的系統建置，來建構智慧化環境，藉以實現數位國家、智慧城市的目標。在總統府秘書長林佳龍代表蔡英文總統出席馬稠後智慧園區開工啟動典禮，立法院陳明文委員、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議長張明達與台灣智慧建築協會理事長溫琇玲等貴賓親臨現場，台數科(6464)董事長廖紫岑、夆典科技(3052)董事長郭國華、樺漢集團董事長朱復銓與樺康智雲董事長林建志亦出席參與盛會。

智慧連動環境偵測 (Intelligent Linkage for Environment Detection)為提高場域安全加強管理，採用環境監測、分析、異常示警等預防機制，裝設震動監測儀、多功能氣象站、空氣品質檢測儀、淹水偵測器、日照計…等感測設備，將資訊整合、遠端紀錄、即時連動，實現園區全面智慧化管理。GIS地理資訊系統 (Geographic Information System)為避免因重複挖掘或誤挖管線造成公共災害，建置園區設施管線之完整版Web地理資訊系統，可透過3D顯示管線與挖掘區域的投射資訊，涵蓋範圍包含給排水、電力、電信、路燈、交通號誌、消防栓…等GIS空間資料庫的建置。

ERP營運管理資訊系統 (Enterprise Resource Planning System)針對園區進駐廠商，導入企業資源管理規範，建置營運管理資訊系統平台入口網站，強化主動式服務，提供服務項目包含廠商基本資料維護、場地租借管理、行政文件申辦查詢、線上繳款服務、最新消息公告…等。管理中心智慧整合平台 (Intelligent Integration Platform of the Management Center)園區導入智慧建築雲端平台，整合管理中心照明、監視、電梯、空調、排水、太陽能等系統資訊，進行完整的效能管理，兼具能源數據分析、設備監控維護、情境連動管理、報表分析等功能，打造出環保節能與低碳永續的智慧園區。

樺漢董事長朱復銓表示，這幾年陸續併購使樺漢科技自工業電腦蛻變為低碳智能城市生活的方案提供者，各方國際級重量策略投資人陸續加入壯大樺漢集團，將有機會比百年歷史的Honeywell更科技更智能!

而「樺康智雲」鎖定ESG、綠能商機，自去年陸續拿到政府標案後，業績爆發性成長。樺康智雲也將結合集團資源，鎖定海外市場前進日、美、歐等市場，最快2024年申請輔導上市櫃、2025年掛牌。