華安醫學發現巴金森氏症創新療法

【撰文/陳澤樂】

近來國內陸續有醫藥生技公司開花結果，而華安醫學(6657)在新藥研究就有重大進展，我們經常聽到半導體矽智財(IP)公司{ 力旺（3529）、M31（6643）、晶心科（6533）和智原（3035）}以外，華安醫學就是國內少數以醫藥智財開發為導向的醫藥IP公司，以「公司自行研究開發」新藥技術及其智財專利，經由臨床試驗功效驗證加值，透過授權國內外各大藥廠作為華安醫學主要獲利模式。

華安醫學的靈魂人物陳翰民總經理表示，華安新藥研究發展三策略: 1.快:就是公司2012年成立，去年(2022)有F703糖尿病足潰瘍外用凝膠新藥進入美國臨床三期；2.狠:公司早在發展初期就鎖定海內外市場的專利ENERGI平台，包含巴金森氏症、阿茲海默症、癌惡病質症約有十項不同領域藥物開發案，並可同時與國外大廠藥物結合，具備面對全球各領域的發展條件，華安從開始就指向全球市場，尤其糖尿病足傷口癒合，在全球民眾飲食習慣持續改變下，糖尿病患者增長速度極快；3.準:不跟隨市場潮流只做癌症大藥和國際藥廠競爭，因此他認為公司應該選定最需要「自癒」傷口癒合的新藥開發，市場競爭者少，但病患人數極多，這塊將是新藥市場發展的新藍海。

ENERGI巴金森氏症創新療法

巴金森氏症（Parkinson's disease，PD）是屬於慢性神經疾病而導致出現顫抖、步伐緩慢等症狀，連帶伴隨睡眠、情緒等各種問題，多發生在50到60歲的中老年族群。不少名人陸續傳出確診巴金森氏症的消息，此疾病也越來越受人們關注，如國外經典電影「回到未來」男主角米高福克斯罹患巴金森氏症數十年、拳擊手「拳王阿里」也與巴金森氏症纏鬥32年，國內有柯賜海、台語歌后詹雅雯、音樂家李泰祥…等名人也是巴金森氏症患者。

陳總表示，華安醫學特有的專利ENERGI技術平台，這當中能活化細胞能量調節關鍵酵素AMPK(AMP-activated protein kinase)，增加細胞能量ATP(adenosine triphosphate)，進一步促進人體受傷細胞自癒(healing)，為全世界少數能結合個人體內能量自癒本身疾病的新路徑。因此，面對過去許多藥廠競爭對手採用傳統的處理(treatment)治療方式，華安不但不會產生競爭性，反而可以藉由自癒(Self-healing)＋處理(treatment)＝復原(recovery)的綜合效用，使這兩項治療方式合作達到加乘結果。

在研究ENERGI技術平台應用時，我們在人體科學有了開創性的重大發現:當人的體內增加細胞能量ATP(adenosine triphosphate)時能有效抑制細胞中的不正常蛋白質形成&堆積。

其中巴金森氏症即是因人體神經細胞中有不正常α-synuclein蛋白質沉澱聚集所造成的神經退化性疾病，而研究發現增加細胞內ATP可以作為生物助溶劑治療神經退化疾病。國外在德國最高研究機構(相當於台灣中研院)-馬克斯·普朗克研究所也發表論文認為ATP可以作為生物助溶劑治療神經退化疾病治療，所以在目前全體人類尚無有效根治對應巴金森氏症之藥物時，可謂是國際醫學界的重大發現! 華安醫學目前也已完成ENERGI-F705六種巴金森氏症臨床前動物模式評估也正在進行一期臨床試驗申請作業準備，將有機會在國際醫療領域打造出MIT醫學國家隊，開創台灣醫學的榮耀。

進軍孤兒藥市場 掌握市場先機

另外公司也在今年一月接獲通知，研發中新藥ENERGI-F703EB獲美國食品藥物管理局(FDA)孤兒藥開發辦公室(OOPD)認證信函通知，授予罕見兒科疾病認定(Rare Pediatric Disease Designation, RPD)。ENERGI-F703EB孤兒藥資格可運用在治療遺傳性表皮分解性水皰症(EpidermolysisBullosa, EB,俗稱泡泡龍)，陳總看好未來ENERGI-F703EB上市後，即有資格取得「優先審核憑證」(Priority Review Voucher, PRV)，有利於公司搶進孤兒藥市場。另外公司目前現階段有多項新藥在臨床IND準備中，並已與多家國際大藥廠洽談授權中，受到國內外新藥界的肯定，是台灣本土新藥研發公司的典範。台灣醫藥廠商通過孤兒藥資格共二十餘家，近期有漢達(6620)美國子公司的多發性硬化症505 (b)(2)新藥Tascenso(0.5mg)，仁新醫藥(6696)在美國掛牌子公司的眼科病變斯特格氏症(Stargardt Disease)新藥，藥華藥(6446)的罕見血液病變紅血球增多症(P1101)新藥…等，華安透過獨有的ENERGI技術平台，成功擠進全球孤兒藥藍海新市場。

ENERGI平台應用廣 未來市場發展可期

華安醫學特有的ENERGI藥物開發平台，這項平台技術透過活化細胞能量調節之關鍵酵素AMP activated protein kinase(AMPK)的治療手段，除了可以降低藥物副作用以外，同時透過提升細胞能量狀態，達到自行治療疾病的效果，ENERGI平台技術應用廣泛，可開發的新藥產品項目也相當眾多，陳總向我們表示，目前公司已進入美國FDA臨床三期的新藥已有ENERGI-F703糖尿病傷口外用凝膠新藥，；現今高壓社會下ENERGI-F701防止異常性落髮外用噴劑(Tonics for treating alopecia)的全球應用市場極大，陳翰民總經理期許，透過結合國內的各校原有研發專業能力，開發適合各種不同疾病的治癒途徑及藥物，期望短期內為MIT在國際醫療領域開創新篇章。