低估的充電樁和車電雙利多股

【◎黃清照CSIA】

台股雖過15951到15973，但仍然無法站穩，主因KD處高檔，且權值股的台積電、聯電、日月光、聯發科、鴻海，呈現向下震盪，牽絆指數向上攻的力道。但如此使中小型股更有揮灑空間，尤其美國金融風暴的影響極微，如摩根大通、花旗銀行最低點殺到123.11、42.01美元，但4/17已分別上漲到139.83、49.69美元，分別站到年線的125.45、48.21，似乎危機已化解，而美國公布3月CPI下降到5%，雖核心CPI仍達5.6%，但在5月再升息1碼，估計就不再升息，因美國進入衰退的疑慮越來越大，若衰退，只是輕度的衰退，但使道瓊、納達上攻雖乏力，如此拉回更好。有利醞釀上攻的力道，然因台灣的GDP在第一季落底，Q2到明年的Q1持續成長，且台股本益比只有11.2倍，較道瓊、納達約21、23倍低一半，所以台股拉回將相當有限，但注意新舊主流將易位，此波大漲的(A)軍工、儲能、高估充電樁的千附精密、長榮航太、漢翔、龍德造船、駐龍、雷虎、寶一、精鋼、華城、飛宏、建碁、亞力、豐達科、華孚、森威能源…及晶睿、高力…都嚴重高估，將由(B)電動車(胡連、貿聯、興勤、世德、騰輝、健合興、聚和、台半…)、車電(堤維西、東陽、帝寶)、低估的CHATGPT(智原、乙盛、金像電、緯穎、緯創…) 、低估IC設計(智原、創意、致新、力智…) 、被動元件(國巨、立隆、立敦、凱美、千如、光頡、華新科) 、低估集團股(鴻海、健鼎、瑞儀、材料、合勤、營邦、榮剛、捷敏、尼克森、富鼎、金居、台燿…)作表現。從本周開始投資人可從(A)見急拉定點賣出，轉進到(B)逢低買進。

車電及衝電樁雙利多的大潛力股：立隆

立隆去年EPS 7.53，估今年Q1 EPS 0.9~1.05元為谷底，之後逐季成長，立隆在車電及電動車的客戶通吃特斯拉、比亞迪、小鵬、蔚來、長安等美系及中系指標廠訂單，在運用面介入輕油電48V燃油車、純電動車再加上充電樁，尤其車電到今年比例會提升到30%，且擴產Hybrid高分子鋁電容，因應快速成長的車電需求，且在今年持續擴產，另強化綠能及儲能布局，產品已導入風力、太陽能發電等應用，且在醫療、基地台持續成長，估今年EPS 5.6、股價67.1，對比華城、飛宏今年EPS 3.6、1元、股價97.9、76.4，嚴重低估。圖中若有拉回到66~64.6可逢低積極布局，另立敦、國巨、光頡、凱美逢低皆可布局。