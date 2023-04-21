【◎陳子榕 CSIA/CFTA】

自今年2/2開始台股正式站上萬五之後，為期兩個半月台股都在萬五與萬六之前進行區間盤整，下檔有撐，上檔有壓，導致盤勢停滯不前，萬六遲遲無法攻克。三大法人的動向，外資今年淨買超2395億元，主要集中在1月即買超達2007.5億元。投信淨買超621億元，只有自營商淨賣超-194億元。雖然國安基金退場，其背後代表的意思是台股走勢穩健已無需再護盤，對台股來說其實是好消息。公股銀行規劃第2季積極找買點，也會趁著國安基金退場時，隨時進場買股，為下半年的萬六行情做暖身。

但近期筆者認為萬六即將突破，且一路上看至萬八。原因如下：

第一，聯準會升息即將結束，且已在市場提前釋放流動性，與兩個月前比較，當時通膨降溫是普遍的心理預期，本次在歷經銀行業動盪之後，更多的數據表明，聯準會的升息可能已近尾聲。美國 3 月 CPI 年增 5%，優於市場預期的 5.2%，創下 2021 年 5 月以來的新低，且美元指數又一次走弱，朝 100 大關撤退，隨著Fed升息循環即將畫下句點，讓美元再度轉弱。根據芝商所FedWatch工具顯示，目前交易員預期Fed在下月升息1碼的機率為69％，此外從7月到年底已有人押注Fed將轉而降息。

第二，外資自4/7開始期貨未平倉口數一路飆升，從4/7 +9911口一路上升至4/14 +14183口，大幅增加43%的多單，且在此期間外資現貨市場同步買超216億，期現貨同步買超。在選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,200點，賣權未平倉最大量集中在15,500點。全月份未平倉量put／call ratio值由1.19升至1.3。

第三，台積電法說將在4/20舉行，法人大多預期，台積電第2季因供應鏈持續去化庫存影響，業績恐將滑落，下半年隨著供應鏈回補庫存，加上蘋果(Apple)新機效應，業績可望回升。台積電全年展望已被市場法人所預估，眾所皆知，已知的利空將不是真利空，台積電股價可望利空鈍化於500元附近獲支撐，中段整理後，呈階梯式上揚。

台積電因地緣政治因素仍擴大在全球的生產佈局。雖然，台積電原本規劃在高雄建兩座廠，包括7奈米和28奈米廠，其中，7奈米廠已經在今年初宣布暫停，如今，28奈米再度出現變化，眼下似為利空，不過，筆者認為，台積電赴美、日、德設廠，正逐步降低地緣政治風險，此次美股神華倫巴菲特，因擔心台積電地緣政治風險，而錯失台積電由低點彈升2-3成的利潤，著實可惜，若台積電全球布局完成，必可望再次獲得股神青睞，股價可望向600元大關邁進。