人工智慧商機大爆發！有哪些投資機會？

【◎張文赫 CSIA】

今年來受惠ChatGPT題材推動，「生成式AI」變成市場最火熱的話題，黃仁勳在3月的GTC大會表示：「AI的iPhone時刻到來」，並宣布推出L4/ L40/ H100 NVL/ Grace Hopper 4款平台，讓開發者能在各領域加速發展「生成式AI」，甚至還宣布推出雲端服務AI Foudations，協助一般企業建立生成式AI模型，顯然AI產業必將加速發展，帶動商機大爆發，近來相關族群包括AI、軟體、伺服器、散熱模組、資安IPC、記憶體等個股，股價早開始有所表現。

NVIDIA、Google聯手打造「超級AI」

NVIDIA宣布與Google Cloud合作開發大型語言、生成式AI模型，代表Google Cloud將成為首家NVIDIA L4 GPU執行供應商，未來更有望進一步加速各領域打造生成式AI，而對台股而言最重要的是，NVIDIA所推出的「cuLitho技術」，有機會縮短先進製程晶片的光罩時程、拉升良率並大幅降低製作能耗，護國神山台積電(2330)預計6月將導入2奈米試產，有望縮短量產時程，這可是台股的超級利多！在雙強聯手下，AI不再是虛無飄渺的題材，今年開始會有更多先進晶片與技術取得進展。

輝達(NVDA)股價已從去年10月的108美元，飆漲近1.6倍到4/4創波段新高280美元，目前市值約在6600億美元，目前在美股的市值排行中排第6名，接近排第5名的波克夏市值約6900億美元，雖也一度超越波克夏站上第5名，但在馬斯克持續提及AI將帶來危險，開始引發各界對AI發展的疑慮與考慮制定規範，但無論如何，ChatGPT引發這場超大規模的AI模型大戰，帶來的商機仍非常龐大，而有哪些族群受惠AI大趨勢呢？

英特爾將推新品 伺服器利多

英特爾新伺服器平台「Sierra Forest」可望於明年上半年出貨，比市場預期的時間點提前，伺服器供應鏈增添活水，鴻海(2317)、廣達、英業達、緯穎等均可望受惠。

伺服器純正受惠股緯穎(6669)4月衝高至1255元，改寫歷史天價新紀錄，Q1大幅41.2%成為第十檔千金股，人工智慧(AI)運算刺激伺服器需求，緯穎擴產創造很好的獲利，估今年EPS如去年81.07元水準。

面對總體經濟疑慮揮之不去，市場考量2022年雲端服務供應商(CSP)業者資本支出基期高，普遍認為2023年CSP業者的資本支出年增率將放緩或衰退，不過，緯穎維持2023年營運正成長的目標，看好下半年營運將優於上半年，獲得法人青睞，也加持股價走高。

輝達(NVIDIA)搭上人工智慧(AI)熱潮，今年以來股價狂飆近九成，市值激增逾3000億美元，已是Intel的5倍之多。輝達背後兩大供應商美超微(Supermicro)及緯創(3231)受惠最深 ，輝達AI繪圖卡或DGX系統由兩大廠商出貨，而技嘉(2376)集團旗下技鋼科技也挾優異設計能力承接部分訂單。美超微2020年起營收三級跳，2021年全年營收32.61億美元，到2022年底已是66.46億美元，營收翻倍外，今年股價漲幅更超過逾4成。緯創這三年來資本支出持續擴張，反映公司對後續營運有信心，目前該公司新開案的伺服器，有五成以上都是AI相關，Q1外資大賣23萬張，投信也大買3萬張。

宏碁集團旗下伺服器新創「安圖斯」，今年AI影像分析商機營運展望樂觀，內部設定30%高成長，2022年營收不到15億，目標2年內營收挑戰20億大關想拚請上市。

遠端伺服器管理晶片(BMC)大廠、股王信驊(5274)董事長林鴻明指出，客戶端庫存5、6月有機會降至正常水位，屆時有望重啟拉貨動能，預期信驊業績也將於下半年升溫，全年營收估可較去年持平或成長5%左右，以信驊受伺服器雲端客戶調節庫存影響，前三月營收6.7億，年減41.9%。若全年業績仍能維持去年水準甚至持續向上，下半年成長力道將相當強，林鴻明坦言，今年初確實出現客戶延後訂單、取消訂單的狀況，預期5、6月客戶端庫存會降到合理水位。

最純AI矽智財股：世芯-KY

與AI有關的產業其實並不少，在台廠供應鏈中包括晶圓代工、IC設計、矽智財(IP)、高速傳輸、高效能運算(HPC)、雲端伺服器等均可算是相關族群，但如果按比重來區分，國內AI概念股最純公司首推IC設計服務廠世芯-KY(3661)，去年Q4 HPC營收比重已高達85%，今年還有多項美國客戶AI專案正在進行中，有機會帶動今年ASIC(客製化晶片)業務的倍增成長，Q1營收57.2億創歷史新高，年增逾1.1倍，股價4/11創歷史新高1385元。

而台積電持股35%的ASIC廠創意(3443)，去年新增的NRE開案有5成以上是AI及HPC相關應用，將採用台積電N7及N5等先進晶圓製程，今年先進製程的接案比重也持續增加，Q1營收65.3億也創歷史新高，年增44.6%，股價3/24同樣創歷史新高1230元，其他包括力旺(3529)、M31(6643)、晶心科(6533)等IP供應商也都有切入AI/HPC高速運算領域，股價維持高檔。尤其ARM漲價，傳出聯發科(2454)也將加重用晶心科的RISC-V，以維持其毛利率。