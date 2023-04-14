指數震盪偏多！繼續以軍工&電動車為主軸

【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

四月個股啟動向上! 其中以電動車概念的華孚(6235)領先突破，而我們持續看好的軍工概念股及儲能題材也輪流表態! 這行情就是指數平靜無波但個股風起雲湧的行情!

為何我們看好四月起的電動車題材強勢發動? 重點就看特斯拉產量表現，2023年第一季特斯拉交車42萬台，持續是高檔向上水準，今年預估200萬台交車輛，比去年約125萬台大幅成長! 量能增溫，那麼台股供應鏈就樂，包含電動車零組件及充電樁等，相關概念股就要非常注意囉!接下來，四月行情並不看淡!! 軍工過後，預估電動車概念股整齊向上挺進!

加權指數持續為高檔震盪走勢，從三月以來的橫盤趨勢似乎仍未見改變，技術面觀察，向上在萬六關卡以上還是容易遭遇去年以來的套牢反壓，但往下包含季線及年後多方缺口則是構築明確支撐，因此，目前台股指數橫盤為主!

但是個股表現就相當積極，各族群指標股輪動向上，包含軍工、儲能、電動車均輪動走強! 這也是我們目前持續注意的方向，再來就是要注意中國收成概念的標的，中國經濟回升的訊號很明確，而從三月以來中國股市則領先進入修正，那麼目前整理過後有沒有機會再度向上發動呢?至少目前從股價位置來說，是相對便宜的區間，以中國概念股來說，則可以注意中華(2204)，著眼於中國汽車市場復甦，中華擺脫去年防疫保單之亂，今天EPS明顯走強，殖利率有6%附近也相當不錯! 拉回可以多加注意!