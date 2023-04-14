台數科併購轉型效益大爆發 現金股息殖利率5.56%

【撰文/陳澤樂】

台數科(6464-TW)邁向智慧網路科技集團的願景一步一腳印築夢踏實，已擁有全國市佔41%的光纖鋪設率，提供AI智慧場域、智慧交通到智慧製造不可或缺的基礎建設，更為公司打造穩定的獲利來源，台數科集團將持續以「擴展有線電視、跨足OTT、創新AI智慧場域與加值內容產業」四大區塊強化競爭力，不再只是大家印象中的傳統有線電視業者，現在已是台數科智慧網路科技集團。

近期更是加強投入創新科技領域及高速光纖，將事業版圖延伸到智慧城市、智慧交通、智慧工廠、智慧醫療…等，同時挹注資源建構5G企業專網，協助台灣企業升級轉型，參與台中市與台南市兩地區AI自駕巴士的通訊規劃並參與嘉義無人機新創場域及嘉義馬稠後智慧園區網路整合大型工程。

台數科旗下鑫傳國際多媒體(興櫃6856) 與LINE TV獨家合作，成為亞洲第一家跨螢OTT的有線電視，成功將競爭對手化為事業合作夥伴，製作的節目內容也上架LINE TV、 LINE TODAY 網路平台，創下上千萬人點閱瀏覽數。

在電商方面，更進一步與擁有2000多萬用戶的LINE購物合作，落實OMO虛實融合的策略藍圖。

台數科 (6464-TW)於 4月13日董事會決議，2022年全年營收43.59億元，毛利率51.85%，稅後純益 8.74億元，每股純益6.66元。對去年股利擬配發5元現金股利，創4來新高，以當天台數科收盤價 89.9 元計算，股利現金殖利率爲 5.56%。