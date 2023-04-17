最低估的CHATGPT 準備發動大行情

【撰文 黃清照】中、韓、台受美國區域性金融風暴影響極微，中韓股市先脫穎而出，台股因KD指標處在高檔，仍受制於15951的壓力而未過，主因KD處在高檔，但可形成狹幅震盪，使KD拉回到中低檔位置，如台積電Q1營收5086.3億、較Q4的6255.32億季減18.69%，比法說會所言的衰退14~18%為大，如此權值股的台積電、聯電、日月光、鴻海順勢拉回，使指數降溫，但也不大跌，主因就在於上期我所告知的央行估計Q1的GDP -1.57%，到Q2可跳升到2.59%，之後可持續上升到明年Q1，如此內行人都在尋找業績好，而Q1不那麼差或仍好的股票，如封測、被動元件、ABF、銅箔基板、嚴重低估CHATGPT(智原、乙盛、金像電、緯穎、緯創…) 、MOSFAT、矽晶圓、低估IC設計股(聯陽、創意、聯詠、矽創、茂達、致新、新唐、瑞昱…) 、低估集團股(鴻海、健鼎、瑞儀、臻鼎、華通、光寶、群光、中磊、偉訊、材料、營邦、新普、榮剛、捷敏…) 、電動車(胡連、貿聯、興勤、為升、智申科、世德、健合興、千如、聚和、希華、台半…) 、汽電零(東陽、堤維西、耿鼎、帝寶、皇田、茂順) ，在宏捷科、立積去年Q4 EPS -0.38、-0.94今年Q1 EPS估計-0.4、-0.6，估計今年EPS 0.8~1.2，1.8~2.5股價高達93.7、165，所以以上所述個股皆可逢低布局，尤其低價的立敦、華容、華泰、菱生、聚和、萬泰科、千如、希華業績都比飛宏去今年EPS 0.19、0.8股價高達66.3，要好上好幾倍，可是股價卻比其為低。這些低估股會有大行情，另CHATGPT最低估在智原、乙盛、金像電、緯穎、緯創，本周可以乙盛、金像電為主。

最低估CHATGPT的金像電準備大漲

金像電為全球第一大伺服器版，佔整體營收61%，佔全世界市場約25%，而高階AI伺服器的平均售價較一般伺服器高出3倍以上，根據研究機構IDC報告硬體佔AI支出比重的50%，當中伺服器更佔硬體支出比重的80%以上，AI伺服器將是半導體族群之外最受惠升成式AI趨勢的族群。當中伺服器的英業達、廣達、緯穎、緯創股價都創新高，而金像電、乙盛集特斯拉+MIH+伺服器+網通最值得注意。金像電去年EPS 8.86、3月營收24.11億月增27.8 %，估計今年EPS 9.5、股價103嚴重低估。乙盛去年EPS 4.75、3月營收11.43億、月增14.15%，估計今年EPS 5、股價66.7，超低估，這兩檔股票逢低皆可布局。