記憶體廠群聯 可望迎轉單

近幾日電子業最大的新聞莫過於南韓三星電子宣布，隨著全球半導體市場急劇跌勢的惡化，最近一季營業利益暴跌96％，低於預期。面對低迷的市場需求，三星證實將進行減產。其主要原因由於整體經濟形勢和客戶買氣放緩，記憶體需求急劇下降，許多客戶繼續出於財務動機消化庫存。外電報導，三星改變先前「不減產」態度，宣布將「大幅」削減晶片產量，三星減產將加速記憶體產業趕底。台股記憶體族群受三星宣布將減產的消息激勵，南亞科(2408)、華邦電(2344)、力成(6239)、威剛(3260)等，股價勁揚。

此外，近期因ChatGPT爆紅帶動AI應用需求成長潛力看俏，為了配合大量複雜AI運算功能，DRAM需求可望跟著水漲船高，高頻寬記憶體（HBM）更炙手可熱。根據韓媒報導，近期三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）的HBM訂單正快速增加。HBM平均售價至少是一般DRAM的3倍，受惠於AI運算需求大增，近期HBM3價格上漲約5倍。

而美光表示，2023會計年度建廠支出將較去年度增加超過一倍、以支持2026-2030年需求。因人工智慧(AI)、雲端運算、電動車以及5G所提供的無處不在連結上網是記憶體晶片與儲存的長期強勁需求驅動因素。《晶片和科學法案(CHIPS and Science Act)》生效後，美光宣布計畫在2030年之前於美國投資400億美元打造尖端記憶體製造廠。

由上述得知，記憶體市場不但是出現底部轉折訊號，更是有由空翻多的明顯跡象。相關記憶體股價紛紛出現止跌回升的走勢，令市場喜出望外。此外，根據IC Insights預期記憶體市場2023年將首度突破2,000億美元大關、再成長22％達2,196億美元規模並續創新高紀錄。總體來看，2020～2025年的全球記憶體市場年複合成長率將達10.6％。

群聯(8299)2023年前兩月合併營收達61.53億元、年減42.6％，寫下四年以來同期低點；NAND Flash合約價在第二季可能續跌情況下，群聯第二季營運亦將可能保持淡季，最快要到下半年才有機會再復甦，不過三星考慮減產、以及中國對美光的網安審查，大股東鎧俠有望受惠轉單，群聯股價已利空鈍化，低點已過，下半年可望迎來春燕。