誰是伺服器機殼的復仇者聯盟

【撰文:張文赫】

今年是伺服器大好的一年，相信不會有人有意見，特別是AI伺服器更是主流，即使是股本最大的代工業者，從英業達(2356)、廣達(2382)、緯創(3231)與子公司緯穎(6669)，漲幅都很驚人，但是他們不但股本較大，漲幅也真的不小，所以真的要找還能漲倍伺服器概念股，非要從零組件開始著手。

過去我們提過多次復仇者聯盟的概念，就是在主流市場失敗，透過新市場重新站穩腳步，其實晟銘電(3013)在機殼業就扮演這個腳色，過去在手機機殼上曾經是宏達電的好戰友，但是在宏達電銷量一蹶不振下，手機機殼業務也嚴重衰退，但公司開始轉型積極往伺服器機殼邁進，找到的策略聯盟就是國內的電子五哥廣達(2382)，隨著廣達在伺服器站穩腳步晟銘電也開始轉型之路。

而且公司並不以伺服器機殼而自滿，靠著自己沖壓的實力，也往周邊的零組件開始進攻，其中含金量最高的滑軌就是公司努力的方向，雖然過去一直由川湖(2059)一直獨秀，股價也一度高達五百元，成為伺服器零組件的股王，但晟銘電也開始往這方向挺進，希望儘量滿足客戶一次購足的條件，去年已經開始轉虧為盈，今年隨著AI伺服器的提升，相信將有不錯的表現。

富驊有富爸爸撐腰

富驊過去在機殼業也是比較少人關心的公司，其實公司獲利一直十分穩健，特別是在跨入伺服器機殼業務後，公司的產品從高效能機架式伺服器、刀鋒伺服器，及桌上型伺服器，即使在今年大環境不佳下，除Whitley平台產品訂單逆勢成長，第二季更取得了新一代平台Eagle Stream的伺服器訂單，加上公司拿下全球前二大硬碟廠的新型存儲型伺服器訂單，也成功獲得北美一線大廠Datacenter全新高密度伺服器產品開發訂單。這類高容積產品為雲端時代的主流產品，需求逐步提升，成為富驊今年獲利成長重要動能。

除了伺服器產品事業接單穩定，軍規網通產品也持續放量出貨，此外也通過IATF 16949認證，開始投資新能源產品生產設備，已有洽談中的客戶與訂單，並積極投入電動車電池銅鋁排以及充電樁銅排等產品的生產，成功擴展新事業版圖。去年就有近兩元的獲利成績單，今年在產品線擴充下，更會有增無減，而公司50%以上的股權都在母公司偉訓(3032)身上，籌碼面集中也成為公司的優勢，值得大家留意。