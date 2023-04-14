【撰文:王榮旭】

記憶產業自去年開始呈現價崩量跌，依照過往記憶體進入衰退的週期大約3~4季，整體產業脫離谷底最快要等到今年下半年，另外大家寄予厚望的伺服器ODM 庫存仍高，拉貨動能較原先預期疲弱，但是我們看到三星等國際大廠今年資本支出大減，以及決議減產的效益逐步發酵下，記憶體的報價已經開始止跌回穩，我認為記憶體族群的投資時機已經到來了。

2022年隨著疫情紅利及併購效應消退，尤其是記憶體供過於求的狀況惡化，導致華邦電的獲利轉為衰退，主要係BIOS Flash受到PC需求急凍影響，且Dram因SoC客戶庫存調整造成出貨延後，毛利率較前季下滑導致，但華邦電今年Q1開始由虧轉盈為谷底且後續將逐季回升，另一方面，公司將持續控制投片，並將2023年資本支出由2022年的408億大幅刪減70%至121億元，資金主要用於高雄廠產能建置支出，部分用在台中廠提升製程提高產品毛利。高雄廠今年第二季時會將製程轉到20nm，2024年時產能將擴充到14K/月，製程全數提升至為20nm。20nm為自行開發技術，除了提供DDR3產品外，也將提供DDR4產品。在台中廠方面，2022年初，台中廠將Dram大部分產能轉到25nm製程，除了Dram外，台中廠目前Nor Flash主力為58nm，預計2023年中推出45nm製程，晶片尺寸(Die size)將明顯縮小，將有助於開拓真無線藍芽耳機等產品市場，屆時公司將推出全系列新產品。

今年各應用端展望方面，公司認為最壞情況已過，看法轉趨樂觀，在不同產品方面公司佈局都有所進展，在PC方面，公司在PC Bios Flash市占率高，由於4去年第四季到今年第一季庫存去化已經來到低點，預估今年第一季是谷底，自第二季~第三季開始出貨逐季增加，客戶今年對於產品上下半年需求約為4:6，是過去難得一見，由於一部分是公司客戶舊有庫存，公司預估出貨量約下半年多一些。在消費性產品方面，現在應用面有真無線藍芽耳機(TWS)和TV，就TWS而言，公司45nm Flash新製程把晶片尺寸縮小，會有不錯成長機會；另TV code容量達2Gb/3Gb，過去公司少做，但高雄廠製程將容量提高，有機會切入，在DDI、 LCD谷底已過下將逐步回溫。在網通產品方面，中國基礎建設如網通、基地台，之前受到防疫預算編制較高而排擠，現在需求也有回溫跡象。大家最關心的伺服器產品，公司認為調整是短暫的，ChatGPT帶動AI商機可觀，修正後將回到成長軌道。