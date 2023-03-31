AI應用百花齊放 這股有龐大商機

【撰文:陳子榕】

沉寂已久的AI題材，近期成為台股的主流焦點。漲幅最大的是創意(3443)，自今年一月份開始從700元附近一路漲到近期高點1230元，大約兩個月漲幅76%，跟美股中的輝達今年的漲幅差不多。此外，還有一個現象是AI軟體概念股漲勢也不容小覷。像是智聯服務(6751)、凌群(2453)、虎門科技(6791)、宏碁資訊(6811)、伊雲谷(6689)、倍力(6874)、立端(6245)等都是跟AI軟體相關的股票，因這類股票股本小，稍微放量便可拉升到漲停板，部分個股受到當沖客的喜愛，導致相關個股波動度大增。

AI應用分為兩大類，一類是主要是利用人工智慧技術，基於特定應用領域所開發的產品或服務業者；一類則是提供建構人工智慧技術應用所需的支援服務，相關業者涵蓋系統整合及顧問諮詢業者。

而實際在AI工程領域中，你可能常聽到如：Python、Javascript、C++等程式語言應用。而AI將引領3大產業再升級，分別是智慧醫療、金融科技、教育學習等。知道AI這多的應用之後，是不是覺得商機龐大，不投資AI相關個股實在是太可惜了!以下三檔股票是筆者認為近期值得留意的個股：

家登(3680)，家登去年全年營收44.94億元，年增44%，每股稅後盈餘11.12元，創下新高。近期受惠半導體大廠在先進製程布局持續，家登等相關設備廠受惠訂單挹注，2月營收皆寫下同期高點。其中，家登晶圓傳送盒接單強勁，第二代極紫外光罩盒已取得ASML認證，下半年開始出貨。

光罩(2338，光罩去年合併營收77.41億元、營業利益12.48億元雙創新高，每股盈餘3.37元，擬配息2.5元。雖然中階晶圓光罩產能略有鬆動，但高階晶圓光罩產能仍維持滿載，加上轉投資公司營運持續成長，集團目標今年營運穩健且強勁成長，看好合併營收有望突破百億大關。

金像電(2368)，預期首季營運表現應為全年谷底，第二季營收將較第一季成長，下半年會優於上半年。以目前營收結構來看，金像電在伺服器板占營收比重達5成的水準，在全球伺服器板市占率已達20～25%，NB/網通板約各占2成，其它產品則約占1成。 為因應高階交換器客戶量增，金像電已開始拉高產能，且身為伺服器板領導廠商，在Intel Whitley拉貨動能仍維持高檔，第二季後受惠於Eagle Stream放量、毛利率較前一世代再提升，有助獲利逐季向上。