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搶在連假前上傳財報 清明節後如興有望恢復交易

欣興ABF產品轉攻伺服器市場

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文:王榮旭】

疫情紅利消退，以及2022年開始，美系客戶庫存調整以及美國晶片法案打壓中國半導體發展，PC與NB市場迎來大幅修正，而ABF需求最大宗來自PC，但經過一年度的調整後，目前市場認為最快復甦時間將在今年下半年，仍需一段時間，因此國內的ABF載板開始將希望寄予Server等相關應用，並同時開始削減資本支出，但國內的ABF載板指標欣興，雖然從資本支出可以看出公司對於ABF 供給與需求採保守看待，隨著公司資本支出重點仍放在載板，並極力發展大尺寸及16層以上之高階載板，以求市場差異化。

受到市場需求影響 產品報價下滑

公司去年第四季營收366.89億元，季減2.04%，營收呈現季減衰退，除步入產業淡季，BT及HDI板UTR皆有所下滑，產品主要應用於電腦55%、通訊14%、消費性產品14%及自動化產品6%。公司的管理層近期也表示，載板自2022年第四季開始面臨到報價挑戰。從載板分項來看，BT載板由於相關應用如記憶體、消費性電子及手機需求持續疲軟，唯一較強的應用蘋果也下修個產品線出貨量，BT營運及價格上承壓。而ABF部分，公司於2022/12/19宣佈減少資本支出，也間接證實2023年產能將有過剩的問題，而中低階首當其衝，於4Q22面臨價格壓力，但高階仍維持一定的需求，此外受匯損及評價利益等影響，因此業外表現為全年最弱。

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