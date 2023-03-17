儲能+軍工持續多頭行情

【◎錢冠州 CSIA/CFTA】

台股短線衝高之後在美國矽谷銀行倒閉事件衝擊而拉回，雖然短線多頭火種被澆熄，但中長期買點或許又可以再次注意，我們認為科技類股近期拉回，但是基本面來看第一季產業落底，第二季開始逐季回升不變，而台股波段高點，就相當有機會落在年底左右，所以，當前淡季時刻！ 仍對於個股採取積極的投資策略，包含台積電(2330)等權值股表現不弱，聯電(2303)雖然目前業績面仍衰退，但配息不差也提供下檔保護，手機最壞情況過去，指標股聯發科(2454)底部型態也就相當明顯，預估打底完成後震盪偏多。

高殖利率護體是市場波動時的好選擇

同樣在手機零組件中，石英元件的晶技(3042)，本益比不高，今年配息7元，殖利率同樣亮眼，預估股價底型完成後也能走出緩步趨堅的盤勢，就連最為弱勢的航運族群也有整理完成向上的機會，在中國明確解封激勵下，經濟活動快速回升，近期所公佈的PMI多項數據均顯示中國市場的明顯回升，因此原物料行情轉強，最指標的BDI指數接連大漲！ 散裝航運股中，包含裕民(2606)等就可以注意，股價延續月線向上挺進，而貨櫃的上海集裝箱運價指數雖然仍處疲弱走勢，但是預估在下半年經濟回升之下預估再跌有限，且貨櫃航運族群普遍具備高殖利率保護，波段投資也可以多加留意。

加權指數觀察，果然行情就是東風來了！ 多頭開始啟動主升段行情，指數在二月份整理一個月過後，開始走出向上行情，我們跟大家講了很久的軍工，就是今年度大主流，指標股雷虎(8033)率先向上突破！ 雷虎的目標價在哪? 下一檔可以佈局的軍工指標是誰? 低檔手機族群也可以注意，另外，儲能題材也會是貫穿全年的大主流，時序進入春天，接下來缺電危機將展現！ 儲能題材股包含中興電(1513)及天宇(8171)，股價就延續多頭向上的行情，同樣是在今年政策作多的兩大族群，軍工與儲能，預期在目前震盪的行情中，將能走出自己多頭向上的道路！策略上宜找指標股，拉回採取偏多的策略。

注意軍工&儲能產業族群向上！拉回整理找買點

加權指數在二月份整理過後，三月開始明顯走出轉強行情，短線雖因SVB倒閉事件拉回，但這波資金輪動將會擴及更廣泛的回升產業，例如電子類股，產業在第一季落底，第二季開始有機會走出回升行情，到了第三季與第四季就是旺季到來！ 而股價通常也是領先反應，那麼這個時候，或許也就是科技類股的波段買點！

政策作多的項目，從去年底的儲能概念股開始發動，包含我們長期追蹤的中興電(1513)及天宇(8171)都走出波段向上行情，二月初開始，我們就大舉看多軍工產業，由無人機國家隊的指標股雷虎(8033)領先走強並創波段新高，另外在航太產業中，包含jpp-KY(5284)及豐達科(3004)等，在二月營收表現都展現不錯的趨勢，持續走出向上行情，股價表現也就是穩定走多的走向，軍工產業包含無人機、國機國造及國艦國造等，行情都沒有結束，甚至我認為都還在大多頭剛剛啟動的位置，是今年2023年貫穿全年的主流族群之一！