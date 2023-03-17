長利科技MIT安全高效儲能整合專家

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文/陳澤樂】

提供多樣性、高CP值電池,具體落實ESG永續發展

長利科技(C-LiFe)成立於2009年9月，致力於二次磷酸鋰鐵電池之研發與製造，當年就榮獲德國紐倫堡發明展金牌。2018年8月更通過IATF16949汽車業品質管理系統之認證。2020年9月取得國內工研院授權「具有大電流放電能力之鋰離子二次電池」之多國專利及耐高溫快充材料STOBA®等專利，電池在加入STOBA®技術，具多重保護機制，除有效抑制電池熱爆走，對輕微的微短路所引發的自放電現象也可有效提升，且安全性優於其他類型電池。可大幅降低電池材料之放熱量，並通過穿刺實驗NailTest，有效增加電池循環壽命。

長利製造的磷酸鋰鐵電池好在哪裡? 主要是電池內的隔離膜，採用前瞻能源超高孔隙率隔膜，高孔隙率可提高電解液的飽液量，提高循環壽命及降低鋰離子擴散阻抗，其高透氣度可提高電芯的充放電C-rate，小孔降低直通孔的問題，多孔提高鋰離子分散性，都可以有效的降低鋰支晶的形成，透過均勻的結晶成核，讓隔膜的每一個位置數據都接近，使電池的一致性提高，獨特的蜂巢設計，隔膜的更強，大大提高電芯的良率。

一條龍生產掌握在地優勢及產品品質

要服務全台的大小客戶，長利科技最大的特色是經過14年苦功麼練，公司從電芯製造生產、電池模組組裝測試、電池機櫃組裝測試、貨櫃安裝測試、案場施工、維運服務，皆由長利科技一條龍自行生產執行完成，具在地化的優勢及較高效的機動性，同時也能確保產品品質。目前長利所生產的電芯與電池模組產品，已經運用在輕重型電動摩托車、電動車、UPS及各式儲能櫃產品上，同時也已經累積不少儲能櫃案場的實績，助長利科技於去年第四季轉虧為盈，2023年是長利的起飛年，今年營收在儲能需求成長下將跳躍性大成長，獲利也將大幅攀升，有機會力拚EPS4元。

根據國際能源署（IEA）等機構的數據顯示，汽車需求預計將在2050年迎來頂峰，達到現在的2～3倍。而天然資源並非無窮無盡。到2050年，要想讓新開採的天然資源的總使用量維持與2010年相同的水準，每輛新車的再生材料使用率需達到70％，因此電動車輛在未來汽車工業中將扮演十分重要的角色，其中電池是極重要的關鍵零組件。

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