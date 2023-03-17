掌握日常6件事 新生兒照護輕鬆上手

【文／Tiffany 採訪諮詢／宥宥產後護理之家護理長陳崇芬．台北慈濟醫院兒科部新生兒科主任趙露露 圖片提供／Shutterstock】

面對新生兒的到來，新手父母莫不感到緊張，深怕自己一個閃失就讓寶寶怎麼了。其實寶寶沒有那麼脆弱，而父母也不如自己所想的不靠譜！放心，照顧寶寶不難，多做幾次就能上手，沒有人一開始就厲害，都是邊做邊學才有的成績！

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餵奶．看懂飢餓訊號

當寶寶肚子餓時，會出現特定的飢餓訊號，較為鎮定的表現包含頭開始左右擺動、舌頭攪動、四肢揮動，像是在找奶頭或奶瓶的樣子，抑或是寶寶的手直接伸進嘴巴裡吸，代表要喝奶。

宥宥產後護理之家護理長陳崇芬提醒，倘若寶寶餐與餐之間的間隔時間逐漸縮短，即要為寶寶增加奶量，每次以10c.c.為主，如一餐喝120c.c提升為130c.c.。

洗澡．多洗幾次即能上手

洗澡是增進親子感情的美好時光，卻也是爸媽最害怕的事，寶寶的身體軟趴趴的，深怕一個不小心就會弄傷他，其實只要掌握基本概念，多加練習，新手爸媽都能上手。

洗澡後的臍帶很重要，在寶寶洗完澡後，將棉花棒沾取濃度75％的酒精，把臍帶的根部撥開，沿著根部往上繞一圈即可，「一天約消毒兩次，如有沾染到排泄物，可再增加消毒次數。」臍帶一般約7到10天會自動脫落，有些則會到滿月。

排泄．觀察尿量與糞便顏色

建議爸媽幫寶寶換尿布時，觀察尿量與糞便顏色，以大概了解寶寶目前的身體狀態。台北慈濟醫院兒科部新生兒科主任趙露露表示，寶寶的排尿量與體重呈正比，以公斤數乘上3～5c.c.，約為寶寶每小時的尿量。

透過觀察便便，爸媽可檢視寶寶的腸胃道是否出現問題。剛出生的寶寶，腸胃蠕動比較快，排便次數也較多，且多解不成形的軟便，或是略帶水狀的便便。

睡眠．務必同房不同床

剛出生的寶寶，每天的睡眠時間約有20～22小時，每次睡眠時間大約落在2～4小時，但晝夜不分。建議睡前減少讓寶寶接觸到強烈的聲光刺激，環境應保持安靜、燈光弱，而陳崇芬護理長也提供簡單口訣「包搖吸側聲」作為睡前儀式。

睡眠環境的安全，是爸媽不可忽略的照護重點！首要原則在於「同房不同床」，並採取仰睡或側睡姿勢，減少溢吐奶，寶寶的床上也不要放太多玩偶或枕頭，房間務必保持通風，避免增加嬰兒猝死症的風險。

情緒．哭鬧時先考慮生理因素

哭是新生兒階段的語言，用來告訴爸媽身體不舒服或肚子餓。

陳崇芬護理長指出，造成寶寶哭鬧的原因有很多，寶寶哭了，可以先懷疑是否為生理因素，如滿足其需求後，寶寶依然在哭，建議再次確認體溫是否正常，必要時，前往醫療院所檢查，排除是否為疾病所致。

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疾病．掌握膚色與體溫變化

發燒是寶寶生病最常見的症狀之一，但爸媽也能從寶寶的外觀來察覺，像是皮膚顏色的變化，趙露露醫師列出4種常見的膚色變化，提供爸媽做為參考：

．黃色：大多是黃疸所致，如果持續1個月以上仍未消退，建議還是就醫檢查確認，以排除是否存在像是膽道閉鎖、其他肝臟及代謝性疾病等。

．紅色：少部分的寶寶會因血紅素異常，而導致紅皮膚，而這樣的問題多會在出生後的例行檢查中被發現。

．白色：皮膚顏色過於蒼白，爸媽務必多加留意，確認是否有貧血的可能。

．大理石斑紋：寶寶發燒前，末稍血管會收縮，會顫抖，皮膚會出現短暫的大理石斑的皮膚表現，等燒起來就會慢慢消失變紅潤，但如有大理石斑合併高燒，需儘快就醫檢查。

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