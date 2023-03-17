三率三升的低估網通股

【◎黃清照CSIA】3/9到上周美國出現區域性的金融風暴，SILVERGATE跟矽谷銀行遭客戶擠退引爆如標誌銀行、第一共和銀行、西方聯合銀行、西太銀行崩跌走勢，導致全球股市一陣殺盤，台股也無可避免的在3/10跌244點、3/14跌200點、收15360，盤勢可能下探年線15119，這主要由美道瓊引爆全球股市的英、德、法、日、韓、港重挫，但當中主要是跌金融股、而台灣及大陸股市，我認為會比較抗跌，中國今年GDP 5%、較去年的3%成長，台灣金融股及過度炒作如八貫、高力、晶睿、華孚、雷虎及毫無基本面的如宏達電、威盛、位速、揚明光…及業績大不如預期的華航、長榮航、萬海…這一些會被修正，當中金融股是被外資賣須等外資調節告一個段落就可上漲，但台灣科技股與美國科技股連動，如APPLE、NVIDIA、AMD、應用材料、安森美、恩智浦、META、FB、特斯拉都不受美國金融業的拖累而下跌，對比台灣的被動元件、封測、部分IC設計(聯詠、聯陽、矽創)、銅箔基板(騰輝、金居、台燿、聯茂) 、集團股(光寶科、中磊、群光、健鼎、瑞儀、廣基、虹堡、聯電、台積電、鴻海、技嘉、微星) 、業績傳產股(長榮、陽明)、ABF(南電、景碩、欣興) 、電動車及車電(貿聯、胡連、同致、為升)，這一些優質股絕大部分底部在15400~15200，縱然再受金融股影響大盤跌到年線15119附近，這一些也會成底部墊高的走勢。

三率三升的物超所值網通股：中磊

去年Q4營收184.07億只較Q3的182.77億季增0.7%，但營業毛利25.48億、營業利益7.9億，分別較Q3的24.23、6.88億季增5.15、14.8%，主要是毛利率13.8%、季增0.5%，營業利益率4.3%、季增0.5%，淨利率季增0.4%，出現三率三升，全年EPS 7.57比2021年的3.44元、年增120%，股價只有91.5元嚴重低估。中磊去年雖受消費市場轉弱做修正，但新興市場繼續成長產品組合優化、毛利率上升，業績大成長EPS 7.57，今年1~2月營收49.27、53.95億合併營收103.23億、年增31.2 %。除延續去年的業績成長，今年又在商用車的貨物保全方案，已和美一線汽車大廠合作開發商用車貨物保全方案，又在MWC展中和一線大產簽屬合作協議，5G小型基地台真正爆發點在2024年，但今年有少部分可貢獻，所以今年業績還可成長，估EPS可達8~8.5元，2024年成長幅度更大，股價只有91.5嚴重低估。