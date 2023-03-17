擺脫行人地獄 感測器全面啟動

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【◎陳子榕 CSIA/CFTA】

美國知名媒體CNN專文報導台灣，該文指出台灣雖以美食小吃、自然景觀和好客聞名，但惡名昭彰的交通讓人卻步。CNN還提到，台灣2022年就有2,962人死於交通意外，是日本的6倍、英國的5倍，台灣背負行人地獄差評。

由於台灣的交通對行人不友善已被詬病已久，加上2022年下旬起，台灣再度發生多起行人於斑馬線行走，卻因為車輛未停讓行人先行而遭撞擊致死或受傷的事故，由於臺灣境內交通基礎設施過於簡陋，行人尚未完全建立起穿越路口須行走於斑馬線上習慣，有些路段甚至造成兒少死傷偏高，此舉已超過已開發國家的認知與生活水平。如何擺脫此惡名? 政府官員也重視起來，可望利用科技來幫助用路人的傷害。

台北市長蔣萬安表示，將針對人行道、機車爭路的狀況，規劃「機車退出人行道」政策，預計將仁愛路一、二段跟敦化北路段的人行道機車格線註銷，改在道路上建設「機車彎道」停車格，還給行人安全空間，若試辦成功將會推廣到全市實施；屏東縣政府則提出「交通安全5部曲」，扭轉行人地獄惡名，朝零死亡願景努力；新北警方今年4月啟動「行人路權大執法」，全面提升行人用路安全。

而在科技產業，感測器是相當重要的零件，定義為「接收刺激，回應以電氣訊號的裝置」，感測器是一切智慧型電子系統的最核心支柱之一。感測器( sensor ) 的分類有：光纖感測器、光電感測器、變位感測器/測距感測器、影像感測器、

讀碼機/OCR、近接感測器、光電素子、旋轉編碼器、超音波感測器、壓力感測器、振動感測器/漏液感測器/其他感測器、狀態監測感測器等12種。

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