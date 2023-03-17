行情震盪 高殖利率成保護傘
【◎張文赫 csia】在美國矽谷銀行（SVB）出現倒閉後，美股連續重挫，台股也無法倖免於難，原本在第一季大漲的族群，也都出現大幅回檔，市場氣氛轉向保守，而剛好三月份也是除權息旺季，所以高殖利率個股一月成為盤面上的焦點。
這一波高殖利率的行情，第一棒是由聯發科(2454)啟動，2/24聯發科宣布配發現金股利62元，加上資本公積14元，總共76元，激勵3/1日聯發科盤中一度觸及漲停價795元，在聯發科的帶動下，去年高獲利高配息的電子股也成為市場注意的標的。例如緯穎（6669）去年財報優於預期，今年年展望維持樂觀，加上每股配息50元、優於預期，潛在殖利率5.5%，川湖(2059)去年營收77.99億元，年增23%，稅後盈餘40.56億元，年增95.7%，受惠伺服器、資料中心、廚具需求均穩定成長，加上匯兌利益貢獻EPS9.26元，川湖去年營收、獲利同步創下歷史新高，EPS達42.56元，配發20元現金股利。
ABF載板三雄雖然今年庫存問題嚴重，獲利衰退，但是去年獲利飆高，高配息也成為市場防守型指標，南電去年EPS高達30.05元，營收及獲利均寫下歷史新高水準，每股配發18元的現金股利，殖利率超過6%，欣興去年eps 20.08
元配息8元、景碩去年EPS 15.47元配息6.5元，大概都有超過5%的殖利率，都是市場高殖利率個股的代表。
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