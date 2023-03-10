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雷虎領銜！軍工帶頭衝 jpp-KY強勢漲停

聯合新聞網／ 萬寶週刊

注意軍工產業族群向上! 雷虎(8033)

加權指數在二月份整理過後，三月開始明顯走出轉強行情，而這波資金輪動將會擴及更廣泛的回升產業，例如電子類股，產業在第一季落底，第二季開始有機會走出回升行情，到了第三季與第四季就是旺季到來! 而股價通常也是領先反應，那麼這個時候，或許也就是科技類股的波段買點!

政策作多的項目，從去年底的儲能概念股開始發動，包含我們長期追蹤的中興電(1513)及天宇(8171)都走出波段向上行情，二月初開始，我們就大舉看多軍工產業，由無人機國家隊的指標股雷虎(8033)領先走強並創波段新高，另外在航太產業中，包含jpp-KY(5284)及豐達科(3004)等，在二月營收表現都展現不錯的趨勢，持續走出向上行情，股價表現也就是穩定走多的走向，軍工產業包含無人機、國機國造及國艦國造等，行情都沒有結束，甚至我認為都還在大多頭剛剛啟動的位置，是今年2023年貫穿全年的主流族群之一!

指標股雷虎(8033)從去年11月的20元不到起漲，來到50元附近後進入將近三個月的橫盤整理，我們說這一段為初升段，代表雷虎開始進入無人機國家隊，而近期從2月初的45元附近再度開始向上發動，雷虎也開始接到了陸軍微型無人機訂單，但我們從雷虎近期與邑錡(7402)策略聯盟並企圖打入全球無人機市場，就可以說明包含雷虎等台灣軍工產業，事實上的想像空間更大，股價當然也就有波段行情值得期待!另外，航太產業也不容忽視，在中國大陸宣示全面解封，14億人口出籠及出國，那也就表示過去沉寂三年的航太產業即將全面復甦，我們看到美國波音股價持續走高，那麼台灣的航太相關個股也就值得期待，例如jpp-KY(5284)二月營收表現年月雙增，股價也走出向上突破的行情，即將興櫃轉上市的長榮航太(2645)也來到百元關卡附近，軍工多頭可用之兵就相當廣泛。

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