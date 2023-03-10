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物聯網資安 投資新顯學

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

隨著物聯網等相關應用崛起，大量的設備都有上網功能，電視、車輛、醫療儀器、製造業機台等，然而隨之而來的風險逐漸提升，因為物聯網設備引發的資安事件與日俱增，電視或印表機遭到入侵，就可能成為駭客進入內網的跳板，使整個企業組織陷入極大的風險。因此對政府與民間企業來說，物聯網資安成為刻不容緩的課題。

此外，最近因企業資安危機頻傳，包括華航、虎航、雄獅旅行社、麗台科技、iRent、微風會員資料等，讓政府相關單位動了起來，從總統蔡英文到新內閣也對資安做出重大宣示，要求國發會盡快報告個資專責機關及相關法規修改等時程。

此舉帶動了台股相關的資安概念股的漲勢，且一路漲到資訊服務，例如：宏碁資訊(6811)、東捷資訊(6697)、智聯服務(6751)、緯軟(4953)等。根據工研院數據，台灣資安產值達到552億元新台幣，成長主要二大因素在於：外銷資安網路硬體大幅成長，與內需資安服務的成長。

以下三檔股票是筆者認為值得留意的資安概念股：

凌群(2453)，去年受惠政府、企業數位轉型需求增溫，合併營收59.51億元，創歷史新高，估算，凌群去年每股純益將站上近三年高點 。近期ChatGPT帶起一波AI熱潮，促使投資人開始關注AI概念股，而凌群主要業務除了系統整合、軟硬體銷售與維護、電子商務暨資安解決方案、大型網路及無線網絡系統規劃與整合等，還有自行研發製造智慧服務型機器人AYUDA。

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