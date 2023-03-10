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政策力挺 能源股不斷電

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

我們都知道綠電、乾淨能源是我們政府的既定政策，政策相關的電力概念股今年是不能忽視主軸，中興電（1513）近期股價創下歷史新高，投資朋友一定要了解一個概念，一檔股票不會無緣無故股價創下歷史新高，這代表一個族群的

趨勢走向。

泓徳能源創記錄

證交所董事長林修銘去年7月上任後，全力形塑產業聚落新亮點，為了打造新能源股在創新板形成聚落，馬不停蹄拜會相關企業及主管機關，完成了四個多月就上市的「不可能任務」。泓德能源(6873)2/6日以110元上市，掛牌後連續兩天攻到漲停板，不過因創新板有合格投資人限制，再加上市場看好後市蜜月期，兩天成交量僅328張。雲豹能源-創(6869)將於2/14日以96元上市，掛牌後行情也相當值得期待。

雖然這些能源股大漲特漲，但是不是在興櫃就是在創新板，相對籌碼比較少，又有合格投資人限制，大家要去投資比較不容易，但是大股東的股價就跟著水漲船高，泓德能源的大股東士電(1503)去年10月斥資2.55億元參與現金增資私募案，取得3.5%股權且任一席董事，後續持續加碼投資，截至2/6日總計斥資4.59億元，購入4800張泓德能源-創股票，持股比提升至4.8%。讓本來是超級冷門股的士電成交量爆衝，股價也創下1995年以來的新高。另外一個可以注意的是雲豹能源大股東和益(1709) ，持股10491張的的雲豹能源(6869)，持股比例達到9.31%，為因應台灣電力供應吃緊，雲豹能源不但轉投資風力發電葉片的天力離岸(6793)，持股6.5%，並占有一席董事，也看好儲能產業將扮演穩定電力重要性提高，雲豹能源又積極投資儲能系統整合商台普威能源，持股19%，正式投入儲能市場。

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