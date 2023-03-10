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保瑞併安成效益今年顯現

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

最近電子反彈一大段後，開始進入區間盤整，這時候生技股就有表現的機會，國內生技指標保瑞(6472)就是一個很好的選擇，公司今年在併入安成藥業之後，CDMO的版圖更加完整，新藥近期也獲得FDA許可上，搶進美國5400萬的市場商機，國內甚至有人看好今年有機會賺3個股本以上，是生技股的重要指標。

保瑞為台灣製藥廠商，過去十年持續進行整併，快速擴充高階廠房、研發能力、銷售團隊及營運規模。2013年併購衛采Eisai台南廠，2018年併購Impax/Amneal竹南廠，2020年併購GSK加拿大廠，2022年再併購伊甸生醫竹北生物製劑廠以及安成學名藥廠，目前保瑞已成為台灣最大生產及外銷藥廠。

營運主軸分為CDMO及商業銷售

保瑞主要分為CDMO及商業銷售部分，各佔營收27%、73%。CDMO為代工研發製造，保瑞過去整併的廠房，皆延續生產銷售先前客戶訂單，維持穩定獲

利，並持續增加新合作客戶。目前旗下有7間廠房，可生產藥品包括口服、液劑、眼藥等。商業銷售部分，為自有業務團隊進行終端藥品銷售，包括安成銷售國際學名藥，保瑞聯邦銷售自製及代理藥物、保健品等。

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