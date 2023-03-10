特大隻的特斯拉概念股將開始發飆

【◎黃清照CSIA】

農曆年有12天假期，228有四天假期，看空的人都建議投資人保守，但我在農曆年間建議投資人持股5成抱股過年，結果股價大漲而上，228四天假期我也建議投資人選擇低本益比高殖利率股，如京元電、欣銓、矽格、台星科、頎邦、日月光及車電的台半…被動元件的國巨、凱美、光頡、立敦、立隆、禾伸堂、日電貿，電動車的胡連、同致、騰輝、世德、茂順、健和興、聚和、德微…都可布局，結果這些股大漲，延續先前所言台股本益比約12倍比美道瓊21.5倍、納達約24.5倍低一半，所以眾人皆知低本益比高殖利率要布局，且未來台股可左搭陸港股上漲、右搭美股上漲的雙漲行情，因陸港股今年GDP是唯一會成長，港股自去年10/31低點14597大漲到2023/1/27的22700，是帶動全球上漲主因，如今港股自22700跌到1/28號的19783低點，剛好測年線的19862、3/7收20534，我判斷港股在壓縮之後又要大漲了，美股本益比雖高但我告知KD修正到低檔就會上漲，果然從2/14的34331跌到3/1的32500觸及到240天年線32645，到3/6已漲到33431，但美股近來FED理事分兩派，且市場上有人忽多忽空，似乎人為控制股市，也就是當漲多了有人會主張鷹派讓他降溫下跌，當下跌到低檔有人主張溫和派出來唱多股市，這現象太明顯，而台灣本益比超低，所以台股拉回都是買點。針對被動元件、封測、電動車、ABF、部分IC設計、銅箔基板…都可布局。

業績最好的特斯拉概念股將發動大行情：貿聯

德微去年Q1~Q4 EPS分別為2.44、2.85、2.72、2.25，全年EPS 10.26、112年1~2月合併營收2.844億、年減16.65%，股價299，貿聯Q1~Q4 EPS 3.74、7.68、7.64、估5.36，全年估24.5，1~2月合併營收80.85億，年增11.04%，股價284，投資人可自行判斷德微今年Q1 EPS必然低於 2.44，貿聯Q1 EPS 大概會大於3.74且Q2~Q3貿聯的業績都會大成漲，估德微今年EPS 10~11、貿聯EPS 26~27，貿聯股價太低估了，另貿聯合併INBG，除營收、客戶、產品廣度的助益下，更大幅增加北美、歐洲的據點，且訂單大幅增加及電動車營收占比提高到21%，尤其毛利率也非常好的工控提升到37%，且電動車隨特斯拉交車大幅增加，對獲利提升有非常大的幫助，另IT數據中心及電器也在Q1落底，今年進入豐收的一年EPS可達26~27。本益比低到10倍，嚴重低估，建議投資人積極布局。