三月天！注意軍工、中國收成、生技？！

【撰文／錢冠州】

美國通膨數據增溫! 顯然聯準會將更致力於打通膨! 那麼包含美股及台股就出現拉回走勢，其中在科技類股及權值股，我認為會受到比較大的影響!貨幣面觀察，則是美元指數走強，這也就會影響到外資進場意願!也就是說，現階段行情，台股確實進入拉回整理的局面! 不過我們所關注的方向仍在於2023年度的主流題材，也就是政策主導偏多的方向其中，軍工與儲能尤其為兩大指標!

以今年度的軍工概念股來說，軍工題材的發動從雷虎(8033)開始，那麼近期雷虎震盪壓回，連動其他軍工個股拉回整理，買點o賣點?關於軍工個股的看法，老師已經幫大家整理好要送給大家，趕快來索取唷!軍功關鍵報告要送給大家!!

而中國收成股及生技概念，也都是受惠於中國疫情解豐題材，過去三年受到封控限制，那麼現在大解封，基本面題材自然就會相當亮眼! 相關個股如大江(8436)等，也都走出持續向上行情，未來基本面可以期待!

228過後!仍以軍工產業個股為主軸

指數在連續假期過後稍微疲弱，外資要注意由買轉賣，美股也拉回到年線後繼續偏弱勢，不過暫時行情不看轉空，但是進入拉回整理則難免，觀察上，指數仍處於橫向盤整，預估回檔的幅度不會大，且整理時間也開始接近末端，預估連續假期過後或隔週就有再度過高的機會。

目前操作上的主軸在軍工概念股，盤面指標雷虎(8033)，短線漲多後也會上下洗盤，但拉回要注意進場機會，軍工股持續到下半年都會有題材及利多，震盪拉回注意買點，我們觀察的重心也放在軍工航太相關，短線整理但趨勢偏多向上，且兼具基本面數字及未來航空產業復甦對應到的航太零組件需求，可說是軍工與全球解風對於航空需求大增的受惠者。

中國收成概念股主要著眼在中國解封所帶來的14億人口出籠，過去一段時間觀光股超強，包含王品(2727)都走出大波段行情，但這僅是這一題材的一類股上揚，我認為這樣的波段趨勢也容易複製在醫美相關概念股，如大江(8436)、羅麗芬-Y(6666)等!

低檔手機零組件則是波段低位階，且產業面有序的開始回升，相關股如聯發科(2454)，即便先前法說不佳，但股價幾乎是低點浮現並且開始去完成打底型態，我認為手機產業最差情況已過，波段投資的機會就是現在。