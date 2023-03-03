景氣Q1落底Q2逐季爬升的封測

【撰文／黃清照】

延續上期所言，台股在288四天假期中雖受美股重挫影響，開低在15387但收盤收在15598仍力守年線：15176(3/1)，顯然台股比美股強很多，主因上期說明過了，台股本益比約11.1倍，美道瓊本益比21.5倍、納達約24.5倍，美股的本益比是台股的兩倍以上，所以美股重挫是正常，而先前國際股市之所以大漲是因受香港股市自去年10月31日的低點14597大漲到2023/1/27的22700，如今香港股市自22700跌到1/28號的19783低點，剛好測年線的19862(請參考圖二的香港股市說明)，且KD指標在低檔交叉往上，所以此波股市也將由陸港股上漲帶動全球股市上漲，而台股KD已經修正到50交叉向上，好的股票如電動車的胡連、貿聯、聚和、德微…及車電的台半、尼克森、大中、富鼎，被動元件的、國巨、立隆、立敦、凱美，封測的頎邦、京元電、矽格、欣銓、日月光、，IC設計的聯發科、聯詠、矽創、聯陽、創意、世芯、智原、晶心科…，業績股的台積電、聯電、日月光、金居、台光電開始產生輪漲。尤其KD修正到20~30的胡連、金居更好。

景氣在Q2逐季爬升的封測股：矽格

眾人皆知，矽格的產品含(A)車用晶片、網通、資料中心和(B)手機、PC、記憶體，這當中(B)景氣分別在Q1及Q2落底，也就是手機、記憶體在Q2落底，PC有領先在Q1落底，可是車用晶片還是火熱、資料中心受近來CHAT GPT火熱眾人皆知景氣強力復甦，網通也消化庫存近尾聲於Q1落底，整體而言矽格公司表示元月營收11.765億、為當年度的谷底，去年前三季EPS 6.16、Q3 EPS 2.17元，含本業獲利8.65億，業外只因匯兌收益高達5.31億，但Q4營收41.36億，較Q3的47.84億季減13.54 %，但營業利益7.209億較Q3的8.6億季減16.6%吻合預期，只因Q4業外由Q3的5.3億變虧3.015億，才使稅前EPS 0.67元吻合預期，估計Q1已落底，今年EPS估計達5元，本益比11倍，超低估，投資人可逢低布局。