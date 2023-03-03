輝達股價狂飆 AI相關股噴漲

【撰文／陳子榕】

輝達(NVDA.US)2/22盤後公布優於預期的財報，帶動股價2/23大漲14.02%、收236.64美元，創2022年4月7日以來收盤新高，年初至今漲幅高達60%。

輝達目前的本益比為56倍，比費半指數和那斯達克指數的平均本益比要貴得多。可見投資人對輝達未來的展望十分的有信心，市場才會給與輝達如此高的本益比評價。

根據Omdia的估算，輝達將囊括人工智慧(AI)處理器市場高達80%的佔有率。這是多麼驚人的數據!此外，輝達宣布與主要雲端服務供應商攜手推出「人工智慧即服務(AI-as-a-service, AIaaS)」，讓企業能夠使用輝達的世界頂尖AI平台。輝達表示，更多詳細訊息將在3月20-23日舉行的GTC開發者網路大會上分享。

在CHAT GPT的帶動之下，台灣AI相關概念股也是一路狂飆!創意(3443-TW)，自二月初台股吹起CHAT GPT開始，便一路飆漲，2/1 股價收在786元，來到2/24股價創歷史新高來到1175元，短短一個月之內漲幅高達50%。此外，凌群(2453-TW)，2/1股價收在25.95元，剛開始以連續三根漲停板的方式，讓大家知道它也是AI概念股之一，2/20股價創下歷新高來到46.55元，漲幅高達80%。

我想大家現在對於CHAT GPT一定不陌生，AI相關概念股大概是在二月初開始起漲，但筆者在2022/12/28的特別節目中，就跟粉絲們分享CHAT GPT，並預告在未來一定會在台股吹起CHAT GPT風潮，因為CHAT GPT早已風靡美國和歐洲等各地，台灣果然在2月初吹起了CHAT GPT風潮，筆者之前所推薦的其陽(3564-TW)，盤中最高衝至25%，且後勢持續看好!以下三檔股票是筆者認為值得留意且可觀察的股票：

安勤(3479-TW)，隨著美國2024年總統大選即將來臨，投票機可望重啟換機動能，且新加入驗票機訂單，成為市場關注焦點。今年安勤投票機出貨可望由去年的1萬台增加到2-3萬台，驗票機也有2-3萬台的量能，搭配歐洲醫療伺服器出貨，今年拚賺逾一個股本。