唯一具備軍工概念的光學股

【撰文／張文赫】

隨著地緣政治摩擦愈演愈烈，原本在台股當中並不突出的軍工概念股，這兩年股價也動輒飆漲翻倍，例如原本只是做遙控飛機的雷虎（8033），在切入軍用無人機後，去年股價已爆衝1.5倍，今年以來續漲三成。同樣主攻TPU機能特殊布的八貫(1342)，原本一天的成交量不到千張，在台股中算是相當冷門的公司，但因為八貫TPU機能特殊布品質優良，產品供應給北約軍隊，搖身一便成為軍工概念股，去年的全年營收創下歷史新高的26.01億元，年增將近26%，股價漲幅翻倍。

切入軍工飆漲保證

從雷虎和八貫的例子可以發現，這兩家過去都是相對冷門，成交量也不大，產業也不太被大家所注意的公司，但是一切入軍工產業後，股價都是翻倍大漲，那台股當中還有類似的公司嗎？去年12/15才掛牌的保勝光學（6517）就可以注意，保勝光學是國內少數以製造大尺寸玻璃光學透鏡為主的光學廠，多年來聚焦在少量多樣、客製化、高階與高附加價值光學鏡頭市場，包括劇院、電影院、天文、醫療、運動等等利基市場，月產能約60~100萬套，並採用ODM或OEM商業模式，近年切入生產用在醫療上的鏡頭模組及鏡片。

為掌握開發速度，爭取航太及AOI半導體檢測商機，將斥資1億元擴增非球片鏡片產能，產能預計2024下半年開出並貢獻營收，成為國內首家有能力生產非球面大尺寸鏡片的高階光學元件廠，並增添未來發展AOI檢測和半導體檢測設備的營運動能。行政院國科會「第三期國家太空計畫」規劃10年內投入新臺幣251億元，結合國內產學團隊的研發製造能力，以建立商用太空規格衛星零件建立國家太空產業供應鏈，以扶植國內航太產業發展，保勝光學即為供應鏈成員，協助研發生產福爾摩沙衛星八號所搭載的修正鏡頭組。