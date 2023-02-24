軍工、中國收成概念起風了

【撰文／錢冠州】

指數繼續在高檔整理，今天各類股表現都不錯，顯然目前多頭氛圍延續，但是以選股操作來說，我們更願意找尋低檔轉強的標的，老師持續看好軍工&中國收成概念股!jpp-KY(5284)一路強勢延續短期均線向上，我認為是軍工航太的技術領先者；羅麗芬-KY(6666)我有沒有說，中國收成概念大爆發；雷虎(8033)雷老虎發威! 你還沒有軍工股嗎? 台股走勢比想像中更強，雖然仍是震盪盤，但是預估拉回幅度會很有限那麼這裡就是多頭要好好選股的時刻，別錯過大賺波段的良機!而不同的環境中，重要就是找到不同的主流族群，這也是老師在這個位置持續要幫大家追蹤的方向，現在，金兔跳躍再三檔，該好好把握囉!

指數高檔震盪! 軍工題材逐漸轉強

指數繼續走出高檔震盪的走勢，預估大盤尚未突破盤整格局，指數方向就先觀望，預估還是震盪整理機會較大! 而我們目前選股主軸就都以軍工及中國收成概念股為主，這一塊一來成長明確，另外也不容易受到外在環境影響，而政策作多的軍工題材個股，在今年預估都會有持續向上的表現，畢竟題材一波接一波!以jpp-KY(5284)來說，股價就持續走出向上行情，除了軍工以外，我們會員所持有的軍工題材個股也都與航太相關，也搭上今年航空需求大復甦，所以若從景氣復甦的角度來說，也相當不錯。

所以，針對目前外在環境及指數位置，預估指數進入震盪修正，科技股則比較有變數，而政策作多題材就不受影響，軍工的jpp-KY(5284)即為老師在單股會員的重點標的! 股價一路向上挺進，而且jpp-KY也同時兼具有航太題材，為空中巴士在亞太地區的唯一零組件供應商，股價表現就相當可以期待。