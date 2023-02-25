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富邦、日盛雙證雙期 4月9日正式合併

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文/陳澤樂】

未來面對數位金融挑戰，為提升營運效率與競爭力，提供投資人更多元及完善的金融服務，富邦證券、日盛證券與富邦期貨經各公司之董事會(代行股東會)及日盛期貨經臨時股東會通過合併案，並於2023年2月17日經金管會核准。雙證與雙期訂定2023年4月9日為合併基準日，合併後分別以富邦證券及富邦期貨為存續公司，概括承受日盛證券及日盛期貨的權利義務，以確保日盛證券及日盛期貨所有客戶之權益。

富邦證券及富邦期貨表示，日盛證券及日盛期貨為歷史悠久的券商與期貨商，日盛證券開業已逾60年，客戶穩定度高，雙證合併後整體客戶數將超過250萬戶；日盛期貨成立迄今近30年時間，尤其在程式交易及智慧單之網路下單具優質研發實力。透過雙證雙期之雙方優勢互補，預期合併後可提升整體業務規模及市佔率，亦有助於期貨提升交易策略及程式交易之軟實力。此外，富邦證券及富邦期貨為富邦集團成員，透過整合與運用富邦集團多元資源，相信能為日盛證券及日盛期貨客戶創造嶄新的金融體驗與服務。

為因應合併需要，富邦證券及日盛證券預計於4月7日16點30分、富邦期貨及日盛期貨則於4月8日6點停機進行系統轉換作業，預計於4月9日23點完成系統轉換並啟動開機。為確保客戶權益，雙證及雙期均規劃進行四次系統平行測試、切轉演練及多次壓力測試，力求在安全、準確、穩定及高效的原則下完成系統合併。所有系統轉換、停機等時程除於各電子平台公告外，將連同合併後客戶權益與系統平台功能異動，同時公告於日盛證券、日盛期貨、富邦證券及富邦期貨官網特別設立的合併專區，協助雙方客戶查詢合併相關資訊。

未來富邦證券及富邦期貨將以專業、誠信的精神，秉持「匯聚迎新 富盛共好」的初心，融合雙方優勢提供客戶「1+1>2」的多元優質金融服務，發揮正向力量開創價值的精神，落實風險控管，為客戶創造財富管理新價值，並發揮企業的影響力，落實永續經營，成為全台投資人和企業最值得信賴的金融夥伴。

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