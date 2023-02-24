景氣領先復甦的銅箔基板 誰會大漲？

【撰文／黃清照】

大盤自2/1收15291站到年線之上，盤勢就進入15669~15363狹幅間震盪，但都維持在年線15212之上，如同先前告知的KD處在高檔，主要出現兩根小中黑就可使大盤修正到50以下，果真2/15跌221點，及2/17跌70點，就使KD調整到50附近，之後可能狹幅震盪多日使KD修正到20~30間，之後的上漲力道就會很強，但也可能在50就交叉往上攻，因台灣的本益比非常低約11.1倍，殖利率4.5%以上，較之德、法、英、道瓊2/20各收收15477、7335、8014、33826，站到年線的13803、6433、7401、32654之上，當中最特殊的歐洲都面臨高通膨低經濟成長率，結果德、英、法距離年線有12.1%、14%、8%、3.6%的乖離，且英、法創歷史新高，台灣2/21收15563距離年線15212乖離2.3%，就更凸顯低估。台灣就在這種低本益比、高殖利率、與年線低乖離的有利條件下，且用類股良性輪漲來帶動大盤上攻，各個族群都有強勢股，如IC設計的聯詠、矽創、聯陽、創意，被動元件的國巨、立隆、立敦、凱美，封測的頎邦、京元電、矽格、欣銓、日月光等，電動車的貿聯、胡連、世德、騰輝、德微，車電及汽電零的台半、尼克森、大中、堤維西、帝寶、耿鼎，銅箔基板的金居、台光電、台燿，網通的神準，IPC的立端、廣基、安勤，在這一種類股良性輪漲之下推升股價，這個盤勢很明顯看得出來，高本益比已經墊高股價了，凸顯低本益比的低估，如電動車的貿聯、騰輝、胡連、世德及銅箔基板的騰輝、金居及車電的台半及封測、被動元件及部分IC設計股、ABF等，我判斷這些股票最終會大漲。