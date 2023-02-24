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烏俄何時能止戰？回不了頭的「歐洲安全新架構」

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「事前預防」勝於「事後處理」打造國家資安網

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

CheckPoint發佈《2022年網路安全報告》指出，2022年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%層出不窮的資安攻擊，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等目標，有些資安事件已嚴重影響人們的日常生活。根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，這樣驚人的數據，讓政府機關不得不正視資安問題。

研調DellOre指出，多數企業將資安投資視為優先目標，去年資安市場較前年成長15%，預計2022、2023年資安軟體、設備營收將達488億美元，較去年預估值上修2.5%。台灣在數位轉型領域布局已久，雲端建置、大數據分析、資訊安全等，皆是國內資服業者近年營收成長的重要營運動能，與資安相關的概念股包括：敦陽科、緯軟、神準、立端、資通、精誠、零壹、瑞祺電通、安碁資訊、偉康科技、倍力等等。以下三股票是筆者值得留意且觀察的：

立端(6245)受惠於網路安全、網路通訊，以及邊緣運算設備、工業物聯網接單皆成長，在手訂單飽滿，締造新猷在望。後續看好美國客戶對網安、5G邊緣運算設備等需求維持強勁，以及歐洲有充電樁訂單挹注，中國解封後新基建需求也可望回溫，都有助立端營運表現，且樂觀看待公司今年獲利有望突破一個股本的水準。

零壹(3029)資安、雲端、大數據相關解決方案貢獻同步增加，近幾年來的全年業績皆呈連續成長態勢。日前公告1月單月營收達12.37億元，月成長27.17%，年成長37.23%，主要受惠去年底的遞延出貨效應，不過在看好企業加速數位轉型動能不歇的前提之下，零壹也於去年底先行代理新的資安產品，今年整體營運動能仍是相對樂觀。

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