中興電創新高 電力政策股誰接棒？

【撰文／張文赫】

我們都知道綠電、乾淨能源是我們政府的既定政策，政策相關的電力概念股今年是不能忽視主軸，中興電(1513)近期股價創下歷史新高，投資朋友一定要了解一個概念，一檔股票不會無緣無故股價創下歷史新高，這代表一個族群的趨勢走向。

但是大家應該有注意到，真正大漲的不是太陽能電池廠和風力發電的公司，反而是這些傳統的電力和重電公司，為什麼？過去電網的架設可能是從核能電廠、火力發電廠出來，然後經過很多流程，到企業、工廠、一般使用者的家裡，但是現在要從太陽能電廠、風力發電廠出來，等於電網要重新舖設一次，所以這些傳統電力重機電的廠商，拿到很多政府標案，獲利大噴出，就以中興電為例，去年前三季eps3.6元，1月合併營收攀升至17.76億元，月增12.85%，年成長33.80%。受惠拿下台電及民間企業超高壓氣體絕緣開關(GIS)182億元訂單，加上統包工程，目前在手訂單攀升至272億元，今年營收成長可期，獲利兩位數成長，股價再創新高。

另外一個可以注意的是剛剛被納入MSCI小型成分股的森崴能源(6806)老實說被納入還滿讓人意外的，畢竟從業績來看，並沒有特別突出，去年前三季只有0.67元，股價已經90元了，但是森崴能源屬於正崴集團，有這個富爸爸當靠山，也拿下不少政府標案。積極跨足風電市場，並成功承攬台電二期離岸風電統包工程及五年運維合約，去年取得施工許可後，今年起將開始按完工比例認列業績，股價已經打出w底行有機會挑戰前波高點。