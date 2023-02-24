AI長線需求受惠者：愛普

【撰文／王榮旭】

近期全球景氣不明，尤其是記憶體市場的需求急速下滑，我們可以看到連美系記憶體大廠都大裁員了，可是最近我們反而可以看到許多IC、IP設計開始觸底反彈，最主要還是因為記憶體產品出現了新的應用，也因此許多IC設計公司預計下半年回暖，加上中國市場今年需求也開始回溫，並未出現原先擔心的疫情反撲，消費性電子庫存去化即將進入尾聲，都有利於記憶體供需漸趨平穩。

其中國內的愛普(6531)將成為近期AI競賽的一大受惠者，現在全球熱門的ChatGPT帶動國際科技大廠啟動AI軍備大賽，愛普的3D異質堆疊技術可提高晶圓品質，拉高記憶體的頻寬，目前開始切入HPC領域。由於AI需要大量的運算，因此帶動資料中心、伺服器以及超級電腦等設施的需求，這些設施需要在短時間內處理大量資料，並因此帶動HPC需求上漲。愛普目前的HPC專案以概念驗證專案為主，離量產還需一定時間發酵，但AI為長期的大趨勢，在中長線預計愛普的AI事業群將受惠於AI的火熱趨勢，並提供公司充足的成長動能。

而在愛普營收佔比80%的IoT事業群中，消費性電子受庫存去化影響幅度較大。公司在第三季法說會時，也曾說以下游庫存來看，預計今年第二季庫存消化能告一段落，此後客戶拉貨動能將開始回暖。近期市場未再傳出終端需求惡

化的消息，且中國於春節後並未出現原先擔心的疫情反撲，因此庫存消化的進度應優於預期或與預期一致，因此看好需求將在今年下半年開始回暖，且2023全年營收有望持平的看法。以公司本身的庫存來說，愛普去年第三季的庫存金額為16.7億，已經較去年第二季的高點21.3億減少，累季存貨週轉天數的部分，也從2Q22的高點199天降到189天，都顯示出庫存狀況開始改善。