去中化趨勢明確！晶睿受惠

【撰文／錢冠州】

對於晶睿(3454)看法強力偏多，晶睿為全球第17大安房品牌，受回於美國國防授權法，安控產品全面去中化的效應之下，預估將持續帶來龐大的轉單效益，而除了安防轉單，在智慧城市及製造等相關需求來講，今年度前景也是正向表線，台達電集團資源可提供購料及整合，對於未來產能擴張也有相當的幫助，預估2023年去中化趨勢及轉單效益龐大，我們認為晶睿股價仍有持續向上空間。

NDAA國防授權法轉單發酵，及產能持續提升之下，預估成長動能明確，NDAA規範禁止任何美國政府機構向中國有關企業簽約購買安防監控產品，那麼過去由包含海康威視及大華技術等中國廠商的相關訂單就有相當的機會向外轉單，而2023年晶睿瞄準四大發展方向，包含生產自動化及擴大生產能量、今年首度推出訂閱至AI防控軟體Vortex的商業模式，提供使用者更即時的影像分析服務，另外，為了擴大NDAA國防授權法轉單商機，晶睿也深化與台達電集團等合作與資源挹注，希望可獲得明顯的業績成長。

技術面也出現整理過後轉強的型態，以股價來說，去年十二月起晶睿股價即呈現橫向震盪走勢，但其間法人持續有進場的操作，而本月在股價整理完畢過後，開始出現向上突破的走勢並創下波段新高，元月營收表現也不錯，雖因季節性因素及農曆春節連假影響，使工作天數銳減，但仍呈現月減23.45%，但年增率卻高達將近六成，晶睿公司指出，2023年元月合併營收創歷年同期新高紀錄，主因來自全球的安防客戶訂單增加，代工及品牌事業持續暢旺，遂帶動營收增長。觀察整體安防市場動能仍十分強勁，且AI服務及攝影機的需求維持成長態勢，今年表現相當可以期待，並且上週入列MSCI全球小型股指數，預估將會加大外資的進場買盤，而股價在經過一段時間的整理過後，預估波段向上發動的機率提升!

操作策略觀察，短線股價突破盤整區上緣，明確有轉強趨勢，且券資比不低，距離股東會旺季之前的融券回補時刻! 股價也容易有繼續向上走高的機會，預估後續行情有機會延續十日均線向上，投資人操作不追高，但如果震盪拉回到短期均線則可以採取偏多的策略。