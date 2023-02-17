華安醫學通過上市審議 三喜臨門

【撰文/陳澤樂】

證交所2月7日召開第772次「有價證券上市審議委員會」，審議通過華安醫學(6657-TW)初次申請股票上市案。華安醫學(6657-TW)創立於2012年，於2015年取得經濟部生技新藥公司資格。目前申請上市資本額為6.68億元(含私募4,130萬元)，主要業務為新藥開發、檢測分析服務及試劑銷售；董事長為邱壬乙，總經理為陳翰民，董事共有六席，全體董事持股比率16%，輔導上市承銷商為中國信託證券。

華安醫學(6657-TW)為純台灣本土人才從事醫藥創新研發的公司。2022年9月已有新藥ENERGI-F703糖尿病足潰瘍外用凝膠向美國食品藥物管理局(FDA)申請美國執行人體三期臨床試驗(IND)。

並於2023年01月19日接獲通知，研發中新藥ENERGI-F703EB獲美國食品藥物管理局(FDA)孤兒藥開發辦公室(OOPD)認證信函通知，授予罕見兒科疾病認定(Rare Pediatric Disease Designation, RPD)。ENERGI-F703EB孤兒藥資格可運用在治療遺傳性表皮分解性水皰症(EpidermolysisBullosa, EB,俗稱泡泡龍)，未來ENERGI-F703EB上市後，即有資格取得「優先審核憑證」(Priority Review Voucher, PRV)。現階段還有10項新藥在臨床IND準備中，並已經有多家國際大藥廠洽談授權中，受到國內外新藥界的肯定，是台灣本土新藥研發公司的典範。

{台灣醫藥廠商通過孤兒藥資格共二十餘家，近期有:漢達(6620-TW)美國子公司的多發性硬化症505 (b)(2)新藥Tascenso(0.5mg)，仁新醫藥(6696-TW)在美國掛牌子公司的眼科病變斯特格氏症(Stargardt Disease)新藥，藥華藥(6446-TW)的罕見血液病變紅血球增多症(P1101)新藥..…等}

華安醫學新藥研發掌握三個策略；1.快，2017公開發行，2018有兩項新藥開發進入臨床二期收案，2023有新藥進入美國臨床三期收案。2.狠，專利之ENERGI平台，包含巴金森氏症、阿茲海默症、癌惡病質症約有十項不同領域藥物開發案，並可同時與國外大廠藥物結合，具備面對全球各領域的發展條件。3.準，不跟隨市場潮流只做癌症大藥競爭，而選定最需要「自癒」傷口癒合的新藥開發，市場競爭者少，但病患人數極多。

華安醫學(6657-TW)專利之ENERGI技術平台，活化細胞能量調節關鍵酵素 AMPK（AMP-activated protein kinase），增加細胞能量ATP（adenosine triphosphate），以促進人體受傷細胞自癒（healing）」，為全世界少數能結合個人體內能量自癒本身疾病的新路徑。因此，面對競爭對手採用「處理（treatment）」，不但不會產生競爭性，反而可以藉由自癒（Self-healing）＋處理（treatment）＝復原（recovery），使雙方合作達到加乘結果。

為了增加MIT的研發能量，華安醫學與國內多家大學研發團隊，進行多項研發專案合作，加速華安醫學利用增加細胞能量與數量的模式。由華安醫學提供研發經費，結合各校原有研發專業能力，開發適合各種不同疾病的治癒途徑及藥物，期望為MIT在國際醫療領域，開創台灣之光的榮耀。