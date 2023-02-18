景氣領先復甦的被動元件展開主升段

【撰文／黃清照】

111年農曆年封關在14932，對12天長假投資人非常保守，但我建議讀者持股五成抱股過年且認為低本益比業績股及電動車不管美國股市農曆年期間漲或著跌，這些股票都易漲難跌，果然農曆年期間國際股市大漲，在新春開紅盤(1/30)狂飆560點以15493突破年線，1/31回檔228點，至2/1收15420確定站穩年線的15359，就維持高姿態的震盪趨堅走勢，一直站穩年線，到2/14收15645穩穩地站上年線的15260，尤其特斯拉從122.4大漲到高點214，漲幅74.8%，所以電動車是今年的主流。回檔時可選擇低本益比股:被動元件、封測、景氣復甦的部分IC設計(聯詠、聯陽、創意)及電動車(胡連、貿聯、同致、騰輝、台半、興勤、世德、建和興、希華、金居、聚和…)的最佳買點，盤勢將呈現選股不選市的走法，也就是(A)業績真正好低本益比高殖利率及今年業績比去年成長的電動車、IP股、銅箔基板，網通將走主升段，至於(B)其他類股出現或多或少的中級反彈，我認為(A)呈現良性輪漲會越走越高，而(B)短中線將要回檔，但非一直跌，直到KD指標到達低檔才會有像樣的反彈，下周本益比非常低業績非常好的胡連、貿聯、興勤、建和興、同致及被動元件國巨、立隆、立敦、凱美、光頡、矽格、欣銓、台星科、頎邦、京元電、力成等KD已經修正到低檔，將會出現最佳買點

景氣落底領先復甦的被動元件:立隆

去年消費性電子大衰退，絕大多數做消費電子的被動元件，業績都出現大衰退如華新科去年前三季eps 4.4年減69.4%，但轉型到車用電動車比例佔營收約20%今年成長到25%、醫療約4.2%、網通約11.7%、電源及綠能約13.8%、EMS和代理商約34.3%，消費電子只佔11%，若把走下坡的消費電子及毛利率普通的EMS代理商約佔45.3%，屬高毛率的部門佔營收比例逾50%以上，所以立隆業績卻有不一樣的走勢，去年前三季eps6.35年增41.1 %(國巨切入車電及公共、立敦切入車電、電動車、網通一樣業績都成長)，就光頡去年前三季eps 4.3股價57.2、凱美4.74股價62.6，立隆6.35股價60.8相較凸顯立隆低估，今年電動車年增38%、網通業績還不錯，今年只有消費電子還衰退，但不是Q1就是Q2落底，其他的部門都不錯，估去年eps 7.5元，配股3.5元殖利率約5.8%，估今年eps 5~6元相當好，讀者自行參考圖中資料已站穩年線開始走主升段。