ChatGPT 將帶動那些股爆漲？

【撰文／陳子榕】

近期相當火熱的名詞AI人工智慧，相信大家對這個名詞都不陌生。人工智慧 (AI) 是透過建立及應用內建於動態運算環境中的演算法，來模擬人類智慧過程的基礎。AI 的目標是試圖讓電腦像人類一樣思考和行動。實現這項目標需要三個關鍵要素：運算系統、資料與資料管理、進階 AI 演算法 。期望結果越接近人類，對資料量和處理能力的要求越高。

AI人工智慧優勢如下：

(一) 自動化：AI 可以自動化處理工作流程和程序，或是在人工團隊之中獨立和自動處理工作。

(二) 減少人為錯誤：透過每次遵循相同程序的自動化和演算法，讓 AI 得以在資料處理、分析、製造業組裝作業和其他任務上消除人工錯誤。

(三) 排除重複性任務：AI 可用於執行重複性任務，以便將人力資源運用在更具影響力的問題上。

(四) 快速精準：比起人類，AI 可更迅速地處理更多資訊，進而找出模式及探索人類可能遺漏的資料關聯。

(五) 無限的可用性：AI 不受時間、休息需求或其他人類環境的限制。在雲端環境執行時，AI 和機器學習會「隨時保持開啟」，並持續處理受指派的工作。

(六) 加速研究與開發：快速分析大量資料的能力，可以為研究與開發加速帶來突破性發展。

目前AI人工智慧較為普及的應用可分成三大面向：

1.自動駕駛：根據國際自動機工程師學會（ SAE International ）與美國國家公路交通安全管理局（ NHTSA ）依據不同的駕駛輔助至完全自動化駕駛，將自動駕駛分為五級。目前大部分的車輛都在等級二，例如大家熟悉的Tesla；等級五就是擁有「人類智慧」的車輛，能夠自行應對所有情況。

2.語音助理：「哈囉siri，今天氣溫幾度?」，這句耳熟能詳的廣告詞，相信大家一定熟悉，其背後是建立一個資料庫，在既定的範圍之內回答問題，目前常見的語音助理有：蘋果的Siri、Google的Google assistant、亞馬遜的Alexa、Aiello的小美犀。

3.聊天機器人：由位於舊金山的科技公司 Open AI 所研發的聊天機器人 CHATGPT 是一款具有高智能的機器人。其用處非常廣泛，從回答人生哲理到解決日常瑣事都能夠使用，有網友就曾請它幫忙寫情書、寫論文、寫程式甚至是回答醫學問題，此款機器人還會繪畫詩中風景，使用範圍極廣。且目前尚在測試階段，有興趣的投資人都可以免費註冊試用。

清楚知道以上AI人工智慧有那麼多好處，投資朋友一定想投資AI人工智慧，而要買那些股票才真正道地呢?在美股方面，據了解，ChatGPT至少已導入1萬顆輝達高階GPU，AI投資熱潮受惠股的輝達（Nvidia Corp.）1月大漲34％另外，與AI服務有關的美股：BuzzFeed Inc.（BZFD）、SoundHound AI Inc.（SOUN）、BigBear.ai（BBAI）的成交量也皆有明顯上升，其中BigBear.ai 2月3日股價也大漲44.17％，近3個交易日累計已大漲了80％。而在台股有ChatGPT概念股嗎?創意(3443)用漲停板告訴大家，它是ChatGPT概念股之一，大漲三倍之多，除了創意以下兩檔股票，是筆者認為值得留意的ChatGPT概念股：

其陽(3564)，受惠資安、網安剛性需求、訂單能見度良好。目前業績主要來自網路安全平台，佔目前整體營收 8 成以上，公司也積極拓展網路運算、5G、邊緣運算及伺服器等相關應用。2023年1月合併營收2億元 年增41.93%，估全年EPS上看3.1元，本益比有拉高空間。

嘉澤(3533)，Intel及AMD伺服器新平台至2023年底滲透率將達30%，嘉澤CPU Socket受惠於新平台的Pin數提升，將帶動產品單價及毛利率隨之成長。由於第一季適逢農曆年假再加上中國封控解除後確診人數大增，預估第一季營收將呈季減，包含伺服器、筆電出貨皆將較上季及去年同期下滑，然在新產品ASP提升支持下，營收仍將優於去年同期表現。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《 萬寶週刊 》【1529期】

歡迎您到全國7-11統一超商及各大書局購買當期最新的萬寶週刊

【訂閱完整內容請見《 萬寶週刊電子版 》】