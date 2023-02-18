巨有科第二波主升段買點即將浮現

【撰文／張文赫】

新春開紅盤以來，最爆紅的題材首推ChatGDP的橫空出世，全市場都在瘋找相關的概念股，據了解，ChatGPT至少已導入1萬顆輝達高階GPU，被華爾街分析師視為AI投資熱潮受惠股的Nvidia，今年以來就大漲44%，也帶動台積電(2330)股價衝上546元的波段高點。

領先全國點出巨有科

人工智慧勢必是未來的潮流，需要高速運算晶片和AI相關的矽智財，跟台積電關係最密切的首推指標股創意(3443)，股價衝上988元的歷史新天價，也帶動整個矽智財比價向上，可是原本眾所期待要被納入msci成分股，卻意外落選，股價也陷入整理。事實上這波AI概念股最強勢的首推巨有科(8227)，我領先全國在2/3就撰文點出，台積電現階段的設計服務策略聯盟夥伴，主要有三家，除了市場熟知的創意和世芯KY(3661)，巨有科也名列其中，是最便宜的矽智財概念股。從2/3日收盤價94.1元起算，到2/13收盤價136元，短短7個交易日內，股價大漲將近45%，可以說是金兔年開紅盤以來最飆股。

越關越大尾？

也因為巨有科短線漲幅過大，2/13被證交所列為警示股，並且分盤交易，造成短線上進出更加困難，但是也讓籌碼更為乾淨集中，我在前一篇文章就有提到，巨有科去年12/20號才掛牌，目前還沒有開放融資券，籌碼已經相對乾淨，現在分盤交易，連現股當沖都不行，進場買進除了要真金白銀，還不能當沖，籌碼更為穩定，這就像當初的貨櫃三雄，越關越大尾，反而成為市場資金追逐的標的。

公布單月虧損反而是買點？

從獲利面觀察，2021年全年eps才1.75，但是去年光前三季eps就高達2.61元，獲利倍數成長，符合IP股獲利爆發式成長的特色。但剛剛公布的去年12月獲利，卻虧損0.41元，讓市場相當驚訝，股價也拉回整理，我到認為是買點即將浮現，舉例說明，2021年第四季晶心科只有0.54元，股價卻衝到500元以上的天價，去年M31預估eps大約11元左右，股價卻衝到600元以上的天價，本益比高達50倍以上，為什麼矽智財可以享受這麼高的本益比？這就是ic設計和矽智財的產業特性，因為高速成長，一旦產品爆發，高毛利和爆發性的成長，加上矽智財幾乎沒有庫存問題，自然享有高本益比。而巨有科過去以28奈米與55奈米等成熟製程為主，去年則順利搶進12奈米、16奈米。今年，巨有科更將進一步跨入7奈米，訂單有望源自美國客戶AI應用，法人圈估算，今年eps可超過5元，第二波主升段買點即將浮現。

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