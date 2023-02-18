快訊

3：0橫掃封后！黃怡樺攜黃愉偼WTT女雙奪冠 技壓法國女孩

華航兩岸航線持續增班 3/26起恢復松山-虹橋航線

少校輔導長偷情「莒光園地」主播 遭記5大過撤職官司結果出爐

巨有科第二波主升段買點即將浮現

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

新春開紅盤以來，最爆紅的題材首推ChatGDP的橫空出世，全市場都在瘋找相關的概念股，據了解，ChatGPT至少已導入1萬顆輝達高階GPU，被華爾街分析師視為AI投資熱潮受惠股的Nvidia，今年以來就大漲44%，也帶動台積電(2330)股價衝上546元的波段高點。

領先全國點出巨有科

人工智慧勢必是未來的潮流，需要高速運算晶片和AI相關的矽智財，跟台積電關係最密切的首推指標股創意(3443)，股價衝上988元的歷史新天價，也帶動整個矽智財比價向上，可是原本眾所期待要被納入msci成分股，卻意外落選，股價也陷入整理。事實上這波AI概念股最強勢的首推巨有科(8227)，我領先全國在2/3就撰文點出，台積電現階段的設計服務策略聯盟夥伴，主要有三家，除了市場熟知的創意和世芯KY(3661)，巨有科也名列其中，是最便宜的矽智財概念股。從2/3日收盤價94.1元起算，到2/13收盤價136元，短短7個交易日內，股價大漲將近45%，可以說是金兔年開紅盤以來最飆股。

越關越大尾？

也因為巨有科短線漲幅過大，2/13被證交所列為警示股，並且分盤交易，造成短線上進出更加困難，但是也讓籌碼更為乾淨集中，我在前一篇文章就有提到，巨有科去年12/20號才掛牌，目前還沒有開放融資券，籌碼已經相對乾淨，現在分盤交易，連現股當沖都不行，進場買進除了要真金白銀，還不能當沖，籌碼更為穩定，這就像當初的貨櫃三雄，越關越大尾，反而成為市場資金追逐的標的。

公布單月虧損反而是買點？

從獲利面觀察，2021年全年eps才1.75，但是去年光前三季eps就高達2.61元，獲利倍數成長，符合IP股獲利爆發式成長的特色。但剛剛公布的去年12月獲利，卻虧損0.41元，讓市場相當驚訝，股價也拉回整理，我到認為是買點即將浮現，舉例說明，2021年第四季晶心科只有0.54元，股價卻衝到500元以上的天價，去年M31預估eps大約11元左右，股價卻衝到600元以上的天價，本益比高達50倍以上，為什麼矽智財可以享受這麼高的本益比？這就是ic設計和矽智財的產業特性，因為高速成長，一旦產品爆發，高毛利和爆發性的成長，加上矽智財幾乎沒有庫存問題，自然享有高本益比。而巨有科過去以28奈米與55奈米等成熟製程為主，去年則順利搶進12奈米、16奈米。今年，巨有科更將進一步跨入7奈米，訂單有望源自美國客戶AI應用，法人圈估算，今年eps可超過5元，第二波主升段買點即將浮現。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1529期】

歡迎您到全國7-11統一超商及各大書局購買當期最新的萬寶週刊

【訂閱完整內容請見《萬寶週刊電子版》】

萬寶週刊1529期

延伸閱讀

ADR下挫 台積電月線失守、拖累大盤重挫逾百點

台積電ADR跌2.1% 較台北交易溢價4% 費半收黑

外資回補權王台積電 大盤振奮

是方去年EPS 11.85元 股利10元

相關新聞

ChatGPT 將帶動那些股爆漲?

近期相當火熱的名詞AI人工智慧，相信大家對這個名詞都不陌生。人工智慧 (AI) 是透過建立及應用內建於動態運算環境中的演算法

景氣領先復甦的被動元件展開主升段

111年農曆年封關在14932，對12天長假投資人非常保守，但我建議讀者持股五成抱股過年且認為低本益比業績股及電動車不管美國股市農曆年期間漲或著跌，這些股票都易漲難跌

車用電子不畏市場動盪

在新能源車快速成長下，現在新車朝電動化、智慧化發展，帶動高頻高速連接器、連接線需求與日俱增，國內的詮欣(6205)也成一大受惠者

巨有科第二波主升段買點即將浮現

新春開紅盤以來，最爆紅的題材首推ChatGDP的橫空出世，全市場都在瘋找相關的概念股，據了解，ChatGPT至少已導入1萬顆輝達高階GPU

華安醫學通過上市審議 三喜臨門

證交所2月7日召開第772次「有價證券上市審議委員會」，審議通過華安醫學(6657-TW)初次申請股票上市案。華安醫學(6657-TW)創立於2012年，於2015年取得經濟部生技新藥公司資格。

去中化趨勢明確！晶睿受惠

對於晶睿(3454)看法強力偏多，晶睿為全球第17大安房品牌，受回於美國國防授權法，安控產品全面去中化的效應之下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦