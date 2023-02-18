車用電子不畏市場動盪

【撰文／王榮旭】

在新能源車快速成長下，現在新車朝電動化、智慧化發展，帶動高頻高速連接器、連接線需求與日俱增，國內的詮欣(6205)也成一大受惠者，今年車用產品貢獻有機會再創新高，助公司今年營運不受景氣波動影響。另外佔車用電子成本一定比重的銅及相關原物料漲幅趨於平穩，同時今年中國市場去年因風控導致出貨減緩，將遞延至今年出貨，營收將有機會雙位數成長。

詮欣主要有車用、IPC、網通三大主軸產品線，今年車用客戶衝銷量，新增加供貨的連接器也預計在今年放量，2022年車用就已經有1倍的成長，2023年成長幅度有機會持續維持高速成長，特別是在ADAS先進駕駛輔助系統相關的應用成長力道最強，看好汽車未來高頻高速、高速運算需求持續增加，雖然目前IPC仍佔較高的營收比重，但今年車用產品占比將成長到20％，目標2025年占比可上看50％。

而為了因應汽車產品長期成長所需，詮欣汐止二廠已經完工，目前機器設備陸續進駐中，預計明年量產加入貢獻。另外公司也鎖定汽車電子化趨勢，車載電子零組件愈來愈多，如同在車上搭載一台超級電腦或伺服器，詮欣持續開發產品，目前已開發乙太網路車用連接器，並在客戶端測試認證中，成為車用電子下一波成長動能。另外今年美系電動車客戶也開始積極衝刺銷量，新增加供貨的連接器也預計在今年放量。

至於工業和網通產品線也都維持一定成長力道，客戶需求回溫，尤其工業相關需求增加明顯，客戶從HUB倉拉貨力道強勁，預估分別有10％及20％的成長幅度，消費性的元宇宙產品也已經開始生產，今年也有成長機會。公司表示，5G、AIoT、工業4.0、物聯網、車聯網等趨勢仍在進行，所需的連接器、連接線也都升級到高頻高速規格，看好世界各國網路相關基礎建設需求不淡，將帶來穩定的營收貢獻。看好今年詮欣的表現，自去年開始積極調整產品組合，毛利及獲利表現上都有明顯的提升，尤其今年車用新產品帶來新的成長動能，吸引外資今年截至2/13也買超4200張，持續站穩月、季線之上，股價表現可期。

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