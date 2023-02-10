創意股價歷史新高 誰是最便宜的IP股？

【撰文／張文赫】

在FED釋放出相對鴿派的訊息後，台股從新春開紅盤以來可以說一路驚驚往上漲，其中漲幅最兇猛的就是在半導體族群，主要原因就是費半指數最近強勁的表現，而本波領漲半導體的不是晶圓代工台積電，也不是ic設計的聯發科，而是更上游的IP矽智財。指標股創意（3443）站上900元創歷史新高，也帶動整個矽智財比價向上，問題是IP股好是好 但是幾乎沒有便宜的。以2/7日收盤價來看，力旺（3529）1700元，世芯ky(3661) 949元，晶心科（6533）550元，M31(6643) 535元，稍微低價的智原（3035）也要接近200元的價位，實在不是大部分的投資朋友買的起的，那有沒有一檔百元左右，但是又跟台積電、創意關係密切的IP股嗎？

隱藏版的創意？

去年12/20號才掛牌的巨有科（8227）是台灣前十大IC設計服務公司之一，同時也是台積電 TSMC Design Center Alliance (DCA) ASIC Service Partner 的策略夥伴，在ASIC設計服務產業擁有32年的經驗，並與台積電的策略夥伴「世界先進」長期合作，提供更多的IP矽智財的解決方案，同時還是創意、安謀、晶心科、M31這些大廠的長期合作夥伴。

同時與許多國內外IP公司建立長期穩定的合作的關係，累積許多IP使用、整合、驗證的技術經驗，也可以為客戶客製化各種IP，且在研發技術上更不斷地追求突破與創新2021年全年eps才1.75，但是去年光前三季eps就高達2.61元，獲利倍數成長，符合IP股獲利爆發式成長的特色。至於今年，巨有科更將進一步跨入7奈米，與IP及EDA公司Synopsys、Siemens簽定軟體授權合約可應用到7奈米的高階最新先進製程，再加上升級引進了深次微米技術ICC2設計工具，透過在先進製程上更緊密的合作，將為終端客戶進行各種IC產品複雜的設計工作，使巨有科正式跨入奈米級高階先進製程技術。訂單有望源自美國客戶AI應用，另外，今年所取得的晶圓代工產能也將年增三到四成，為此，法人圈估算，巨有科今年營收將可年增二成以上，獲利部分成長幅度更大，每股淨利可超過5元。巨有科目前還沒有開放融資券，籌碼乾淨，股價仍有上漲空間。