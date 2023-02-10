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台灣有ChatGPT概念股嗎

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

從春假開紅盤後，台股一片欣欣向榮，不但指數反攻到年線以上，更如上期總編論壇所說，從護國神山轉到護國群山，現在更是到了護國小山，上櫃指數不斷創下波段新高，投資人都收了個大紅包。

很多人會質疑是無機之談，畢竟剛剛公布的元月營收，因為工作天數大幅減少，所以成績實在乏善可陳，美國即使失業率創下新低，但消費力道也未見復甦，不免讓人擔心會不會隨時出現夢醒時分。

但其實短線上我們並不擔心，我把它定義為特斯拉現象，就是第一季行情就是跌深的反彈，就像年後美股的指標股特斯拉一樣，從101元長到194元漲幅高達九成，難道是因為車子賣多了，或是毛利率拉升嗎?其實都不是，就是從高點跌下來股價跌夠深了，所以出現報復性的反彈。

而台股去年以來跌的最深的，當然首推IC族群莫屬，所以這波的反彈也已IC設計族群反彈最為迅速，其中IP股更是指標，台積電的子公司創意(3443)，在法說後股價創下歷史新高，另外一家轉投資的世芯-ky(3661)股價也回到千元以上，難道只是技術面的反彈嗎?

其實如果以整個IC產業來看，我們舉近來股價表現不錯的聯詠(3034)，就算今年獲利仍有三個股本以上，但比起去年46元的獲利仍是大幅衰退，雖說今年還有高股息殖利率的保護，但股息就是左手換右手，要填息才有意義，但獲利在衰退的公司，真能穩定填息嗎?比較起來聯詠現在的本益比還算不高的，但有更多IC設計公司，如果以今年獲利來計算，本益比可能已經在20倍以上，只是跟著大家一起反彈，我認為等四月開始公布第一季財報後，醜媳婦陸續見公婆，屆時可能有一波修正的可能。

仔細觀察只有IP股，今年的獲利還是持續成長，因為越來越多的系統廠商想要自製IC，所以需要IP公司的鼎力協助，特別台灣又有最強晶圓代工的支援，所以IP股今年獲利不減反增。

特別是最近最紅的ChatGPT概念股，其實說穿了就是AI概念股，而台股AI比重最高的就是台積電旗下的兩大IP公司創意與世芯，所以我覺得不但不是無機之談，更有可能再創高峰。從護國神山到護國小山，台股這場好戲還沒完，讓我們繼續看下去

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1528期】

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