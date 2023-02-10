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超微展望佳 相關台廠衝一波

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

「伺服器(Server)」，其實是所謂的伺服器也是電腦，早期的個人電腦運算速度比較慢，所以伺服器通常是指「運算速度比較快的電腦」。伺服器依照外觀大致可以分為直立式伺服器(Pedestal server )、機架伺服器(Rack server)、刀鋒伺服器(Blade server)三種。

網際網路普及改變了電腦使用者習慣，更加大普及網路聯絡傳訊的方式，從文字到圖片，再到影片，伺服器所能完成的工作也越來越複雜；而雲端計算、大數據時代造就了各種新型態行業，如網路商店、網路電商、網路拍賣、網路銷售等，以及越來越普遍性的雲端資料庫或備份庫。標準伺服器(server)及檔案伺服器(NAS)的普及正在時時優化及改變現有人類的生活。

AMD近期公布2022年第4季財報遠優於市場預期，2022年第4季營收為56億美元，毛利率為43%，淨利2100萬美元。就各項業務來看，超微資料中心伺服器成長亮眼，年增幅度高達42%，AMD在伺服器市場大有斬獲，雖然AMD指出，由於雲服務客戶的庫存水位拉升，2023年第1季資料中心營收將下滑，但公司亦預期，資料中心市場將於下半年轉強，為資料中心伺服器產業捎來好消息。

根據DIGITIMES Research預估，今年全球伺服器出貨量將以逾5％年增、突破1,900萬台，加上兩大晶片商英特爾、超微新一代CPU量產，可望帶動換機需求。此外，直至2027年，全球伺服器出貨成長的主要動能仍將來自大型公有雲業者，DIGITIMES Research並預估，2022~2027年全球伺服器出貨量將持穩以5~7％的年成長率緩增，年複合成長率(CAGR)為6.1％。

現在伺服器客戶對新產品應用，如雲端高速運算、汽車自動駕駛、工業自動化的安全要求等級越來越高。高速運算今年依舊成長，加上IC長短料問題已紓解，搭載新CPU平台的伺服器陸續出貨，尤其來自雲端及高速運算、AI應用的需求皆看增，皆為今年整體伺服器帶來成長動能。因此，筆者認為下列2檔股票值得留意且關注：

祥碩為超微平台打造的600系列晶片組出貨今年將逐季回升，且超微CPU競爭前景看好，為祥碩營運添薪；祥碩短期受到PC端需求和庫存損失衝擊，但自USB4設備和主機控制器的認證將分別在第一季、第二季完成，後續3個月就可以小量出貨。

博智(8155)，Intel及AMD伺服器新平台開始進入小量產，且工業電腦相關訂單穩定，為博智營運增添動能，目前看起來，營運谷底已過，預估第4季可望維持第3季水準，2023年在伺服器新平台挹注下，營運審慎樂觀，法人預估，博智2022年及2023年營運可望連兩年創下歷年新高，並挑戰連兩年賺逾1個資本額。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1528期】

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