智慧手機最壞情況已過 逢低佈局絕佳時機！

【撰文／錢冠州】

從聯發科(2454)法說會釋出第一季仍衰退，不過預估從第二季開始將逐漸轉佳，蔡力行看好，隨著中國解封、全球經濟穩定下，需求能見度將在接下來幾個月逐漸改善，其中，電視及 Wi-Fi 需求本季已微幅回溫，其他業務第二季起也有機會好轉，預期第一季為全年營運低點，我們從聯發科董事長得出的重點就是第一季最差落底，而後開始回升，當然從股價來說已經領先落底，但現在是不是底部完成長波段起漲的開始呢? 這裡老師就持相當正面的看法。

我們再從國際智慧手機射頻元件大廠Qorvo股價來看，也是出現底型完成的訊號，而從Qorvo法說會的內容發現，認為Andriod智慧機庫存在去年12月季度降低20％，顯示下游庫存已開始改善，且大陸今年1月智慧機銷量狀況佳，庫存去化階段已來到尾聲! 依據歷史經驗， Qorvo股價領先市場庫存狀況約一至二季時間，因此建議可以留意逢低布局智慧機相關個股。

淡季佈局，旺季收割，準備開始積極佈局智慧型手機概念股

淡季買股票，旺季數鈔票，現在是不是可以開始大舉佈局智慧型手機股票的絕佳時機? 我認為相當有機會，我們由需求面來當作最重要的預測，雖然當前手機供應鏈仍保守，但也因為如此，手機市場已經調整了將近一年半的時間，庫存也已經降低到相當的水準，股價來看，大多已經是修正到低水準且打出底部型態，不光是台股手機供應鏈如此，如果看國際重點手機相關零組件廠商，也大多是這樣的狀態，前面提到的Qorvo，同樣是手機射頻元件大廠Skyworks，聯發科競爭對手高通(Qualcomm)等，股價表現都出先低檔打底向上的狀態。那麼接下來，後續的經濟回升及新產品訂單拉貨，那麼，手機市場預估從第二季開始逐月逐季回升就相當有機會，若如此，現在是不是絕佳的相關個股買點呢? 以聯發科(2454)基本面及技術面觀察，法說會表示基本面於第一季落底，那麼也就可預期未來產業將逐季回升，而技術面則是底部型態完成，整理過後再向上走波段行情的機率就可以期待囉!