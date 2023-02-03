電動車概念股新寵：台半

【撰文／王榮旭】

半導體雖受消費性電子庫存去化干擾，但新能源車對於半導體需求仍旺，根據研調機構預估，2023年全球新能源車市場銷售量將挑戰1,500萬輛大關，二極體廠台半(5425)受惠新能源車強勁需求，接單動能強勁，今年第一季淡季過後，第二季營運動能恢復成長，新能源車營收占比將快速增長。

全球電動車市場規模逐年高速成長，2022年預料將達600萬輛，也因此帶動車內零部件電子化之趨勢，各大車廠也逐步增加傳統車之車上娛樂資訊、儀錶板、動力、安全等領域之半導體含量。根據產業研究機構Gartner的研究指出，車用電子半導體在前裝及售後市場之生產產值，排除ADAS及Automotive HPC 相關數據，車用晶片、感測器、離散元件等在這幾年間將保持7.6%~16.7%不等的速度成長；其中包括台半主要經營之功率半導體元件在內。